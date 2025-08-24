Artistul renumit de muzică mondială Sami Yusuf a susținut sâmbătă un concert la Istanbul, după o pauză îndelungată.

Concertul, intitulat „Ecstasy: Between Two Seas”, a atras un interes deosebit, cu 25.000 de oameni prezenți.

Deschizând spectacolul cu câteva cuvinte în limba turcă, Yusuf a spus: „Bun venit tuturor. Allah să protejeze Türkiye și lumea turcică. Allah să ocrotească întreaga comunitate musulmană și întreaga umanitate. Să ferească națiunea de orice rău, iar toate rugăciunile noastre să fie alături de frații și surorile noastre din Gaza și Palestina. Vă auzim, suntem alături de voi. Türkiye și umanitatea sunt mereu de partea voastră. Allah să fie ajutorul și protectorul vostru.”

Yusuf a declarat că este o mare onoare să împartă scena cu muzicieni remarcabili din întreaga lume, adăugând: „Istanbulul și această țară sunt adânc în inima mea.”

El a fost acompaniat de artiști renumiți din China, Franța, Marea Britanie și Spania, precum și de vocaliști turci.

Debut în spaniolă și omagiu pentru Gaza