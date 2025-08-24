Artistul renumit de muzică mondială Sami Yusuf a susținut sâmbătă un concert la Istanbul, după o pauză îndelungată.
Concertul, intitulat „Ecstasy: Between Two Seas”, a atras un interes deosebit, cu 25.000 de oameni prezenți.
Deschizând spectacolul cu câteva cuvinte în limba turcă, Yusuf a spus: „Bun venit tuturor. Allah să protejeze Türkiye și lumea turcică. Allah să ocrotească întreaga comunitate musulmană și întreaga umanitate. Să ferească națiunea de orice rău, iar toate rugăciunile noastre să fie alături de frații și surorile noastre din Gaza și Palestina. Vă auzim, suntem alături de voi. Türkiye și umanitatea sunt mereu de partea voastră. Allah să fie ajutorul și protectorul vostru.”
Yusuf a declarat că este o mare onoare să împartă scena cu muzicieni remarcabili din întreaga lume, adăugând: „Istanbulul și această țară sunt adânc în inima mea.”
El a fost acompaniat de artiști renumiți din China, Franța, Marea Britanie și Spania, precum și de vocaliști turci.
Debut în spaniolă și omagiu pentru Gaza
Yusuf a deschis concertul cu piesa „Nasimi”, lansată în 2019 și foarte apreciată, revenind pentru un bis cu aceeași melodie.
Interpretând alături de o orchestră formată din 75 de membri, el a prezentat în premieră albumul „Ecstasy” în cadrul concertului.
Programul, care a inclus lucrări aranjate special pentru acest eveniment, a cuprins piese precum „Between Sea and Sky”, acompaniată de muzicieni din mehter (trupa militară otomană); „In That Ocean”, inspirată de cuvintele lui Mevlana și Yunus Emre, cu ritmuri și melodii stratificate; și „Eterna” și „Amada”, unde poezia spaniolă a fost în centrul atenției, iar Yusuf a cântat pentru prima dată în limba spaniolă.
Artistul de flamenco Moro a acompaniat ultimele două piese.
Yusuf a dedicat Fâșiei Gaza compoziția sa „The Meeting”, bazată pe versurile poetului Fuzuli.
O parte din veniturile obținute în urma concertului vor fi donate pentru a sprijini persoanele afectate de criza umanitară din Palestina și Gaza.