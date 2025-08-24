CULTURĂ
2 min de citire
„Extaz” în Istanbul: Sami Yusuf inspiră 25.000 de oameni cu muzică și solidaritate
Starul muzical salută publicul în turcă, cântă pentru prima dată în spaniolă acompaniat de o orchestră de 75 de instrumentiști și promite să doneze o parte din încasări pentru ajutorarea populației din Gaza.
Sami Yusuf, considerat un maestru al muzicii mondiale, a susținut un concert la Istanbul după o lungă pauză. / AA
24 August 2025

Artistul renumit de muzică mondială Sami Yusuf a susținut sâmbătă un concert la Istanbul, după o pauză îndelungată.

Concertul, intitulat „Ecstasy: Between Two Seas”, a atras un interes deosebit, cu 25.000 de oameni prezenți.

Deschizând spectacolul cu câteva cuvinte în limba turcă, Yusuf a spus: „Bun venit tuturor. Allah să protejeze Türkiye și lumea turcică. Allah să ocrotească întreaga comunitate musulmană și întreaga umanitate. Să ferească națiunea de orice rău, iar toate rugăciunile noastre să fie alături de frații și surorile noastre din Gaza și Palestina. Vă auzim, suntem alături de voi. Türkiye și umanitatea sunt mereu de partea voastră. Allah să fie ajutorul și protectorul vostru.”

Yusuf a declarat că este o mare onoare să împartă scena cu muzicieni remarcabili din întreaga lume, adăugând: „Istanbulul și această țară sunt adânc în inima mea.”

El a fost acompaniat de artiști renumiți din China, Franța, Marea Britanie și Spania, precum și de vocaliști turci.

Debut în spaniolă și omagiu pentru Gaza

Yusuf a deschis concertul cu piesa „Nasimi”, lansată în 2019 și foarte apreciată, revenind pentru un bis cu aceeași melodie.

Interpretând alături de o orchestră formată din 75 de membri, el a prezentat în premieră albumul „Ecstasy” în cadrul concertului.

Programul, care a inclus lucrări aranjate special pentru acest eveniment, a cuprins piese precum „Between Sea and Sky”, acompaniată de muzicieni din mehter (trupa militară otomană); „In That Ocean”, inspirată de cuvintele lui Mevlana și Yunus Emre, cu ritmuri și melodii stratificate; și „Eterna” și „Amada”, unde poezia spaniolă a fost în centrul atenției, iar Yusuf a cântat pentru prima dată în limba spaniolă.

Artistul de flamenco Moro a acompaniat ultimele două piese.

Yusuf a dedicat Fâșiei Gaza compoziția sa „The Meeting”, bazată pe versurile poetului Fuzuli.

O parte din veniturile obținute în urma concertului vor fi donate pentru a sprijini persoanele afectate de criza umanitară din Palestina și Gaza.

