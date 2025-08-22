CULTURĂ
Laureatul premiului Oscar Javier Bardem critică armata israeliană, calificând-o drept „nazistă”
„Astăzi, aceeași logică a terorii și dezumanizării este aplicată de IDF împotriva poporului palestinian”, afirmă Bardem.
Laureatul premiului Oscar Javier Bardem critică armata israeliană, calificând-o drept „nazistă”
Bardem nu este singurul actor celebru de la Hollywood care a denunțat genocidul israelian din enclava blocată. / AFP
acum 16 ore

Actorul spaniol deținător al unui premiu Oscar, Javier Bardem, a condamnat armata israeliană pentru adoptarea „logicii terorii și dezumanizării” naziste împotriva palestinienilor.

Bardem a distribuit pe platforma americană de socializare Instagram un videoclip, în care apare un lunetist israelian împușcând un palestinian pentru distracție, și a comentat: „IDF (Forțele de Apărare Israeliene) sunt NAZIȘTI”.

În descrierea videoclipului, el a comparat actul cu scene din filmul „Lista lui Schindler”, invocând imaginea ofițerului nazist Amon Goth, despre care a spus că „întruchipează banalitatea răului și impunitatea cruzimii într-un aparat militar opresiv”.

„Astăzi, aceeași logică a terorii și dezumanizării este aplicată de IDF împotriva poporului palestinian,” a adăugat el.

Videoclipul a fost distribuit pentru prima dată online în 2018 și se crede că este legat de un incident din decembrie 2017, când un lunetist israelian a împușcat și rănit un bărbat în picior.

Bardem este cunoscut pentru criticile sale la adresa atacurilor israeliene asupra Gazei, denunțând anterior guvernul israelian pentru comiterea de „crime împotriva umanității” în Gaza asediată și cerând comunității internaționale să tragă la răspundere pe cei responsabili.

O investigație comună realizată de The Guardian, publicația israelo-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call a dezvăluit joi că cinci din șase palestinieni uciși de forțele israeliene în Gaza sunt civili, conform datelor proprii ale armatei israeliene.

Israelul a ucis peste 62 100 de palestinieni, majoritatea femei și copii, în carnagiul din enclava blocată de la începutul anului 2023.

Celebrități împotriva genocidului

Bardem nu este singurul actor de la Hollywood care a denunțat genocidul Israelului în enclava blocată.

Un număr mare de vedete au denunțat anterior carnagiul și au cerut un armistițiu imediat.

Peste 380 de personalități de la Hollywood au semnat în luna mai o scrisoare deschisă pentru a denunța genocidul Israelului în Gaza, inclusiv Bardem, Richard Gere, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Andrew Garfield și alții.

În afara Hollywood-ului, celebrități și personalități publice au cerut asigurarea accesului palestinienilor la ajutor umanitar, pe care Israelul l-a blocat ca parte a epurării etnice.

Icoana muzicii pop Madonna a cerut recent Papei LEO XIV să viziteze Gaza pentru a atrage atenția asupra suferinței palestinienilor „înainte să fie prea târziu”.

Mohamed Salah, jucătorul echipei Liverpool, a criticat omagiul slab al UEFA adus lui Suleiman Al-Obeid, cunoscut drept „Pele palestinian”, după ce aceasta nu a condamnat Israelul pentru uciderea acestuia în timp ce aștepta ajutor în Gaza. Salah a cerut anterior un armistițiu imediat și restabilirea accesului la ajutor umanitar.

