Actorul spaniol deținător al unui premiu Oscar, Javier Bardem, a condamnat armata israeliană pentru adoptarea „logicii terorii și dezumanizării” naziste împotriva palestinienilor.

Bardem a distribuit pe platforma americană de socializare Instagram un videoclip, în care apare un lunetist israelian împușcând un palestinian pentru distracție, și a comentat: „IDF (Forțele de Apărare Israeliene) sunt NAZIȘTI”.

În descrierea videoclipului, el a comparat actul cu scene din filmul „Lista lui Schindler”, invocând imaginea ofițerului nazist Amon Goth, despre care a spus că „întruchipează banalitatea răului și impunitatea cruzimii într-un aparat militar opresiv”.

„Astăzi, aceeași logică a terorii și dezumanizării este aplicată de IDF împotriva poporului palestinian,” a adăugat el.

Videoclipul a fost distribuit pentru prima dată online în 2018 și se crede că este legat de un incident din decembrie 2017, când un lunetist israelian a împușcat și rănit un bărbat în picior.

Bardem este cunoscut pentru criticile sale la adresa atacurilor israeliene asupra Gazei, denunțând anterior guvernul israelian pentru comiterea de „crime împotriva umanității” în Gaza asediată și cerând comunității internaționale să tragă la răspundere pe cei responsabili.

O investigație comună realizată de The Guardian, publicația israelo-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call a dezvăluit joi că cinci din șase palestinieni uciși de forțele israeliene în Gaza sunt civili, conform datelor proprii ale armatei israeliene.

Israelul a ucis peste 62 100 de palestinieni, majoritatea femei și copii, în carnagiul din enclava blocată de la începutul anului 2023.