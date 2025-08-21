Armata israeliană a declarat 63 de situri arheologice palestiniene din Cisiordania ocupată drept „situri de patrimoniu israelian”, a anunțat un institut de cercetare palestinian, subliniind că acest lucru reprezintă o încălcare clară a dreptului internațional și a obligațiilor internaționale.

Această afirmație a fost făcută miercuri într-un raport al organizației non-guvernamentale Institutul de Cercetare Aplicată - Ierusalim (ARIJ), intitulat „Situri Arheologice în Guvernoratul Nablus: O Arenă Deschisă pentru Planurile de Confiscare Israeliene”, analizat de Agenția Anadolu.

Raportul a menționat că, potrivit unui document care conține ordine militare semnate de generalul de brigadă Moti Almoz, șeful Administrației Civile Israeliene din cadrul armatei israeliene, în Cisiordania ocupată, 63 de situri au fost clasificate drept „situri istorice și arheologice israeliene”.

S-a precizat că 59 dintre aceste situri sunt situate în guvernoratul Nablus, trei în guvernoratul Ramallah și unul în guvernoratul Salfit.

Raportul a argumentat că țintirea siturilor arheologice palestiniene din Cisiordania ocupată de către Israel „nu este doar o formalitate administrativă sau juridică, ci face parte dintr-o politică sistematică care vizează confiscarea patrimoniului palestinian”.

De asemenea, s-a adăugat că acest pas face parte din „reconfigurarea identității patrimoniului palestinian pentru a servi narațiunea israeliană, mai ales că majoritatea siturilor vizate sunt situate în apropierea avanposturilor israeliene, a coloniilor sau a altor situri coloniale – în special în guvernoratul Nablus”.

Raportul a subliniat că „clasificarea acestor situri arheologice și istorice palestiniene drept israeliene constituie o încălcare clară a dreptului internațional, o încălcare flagrantă a obligațiilor internaționale și o amenințare directă la adresa identității naționale palestiniene”.