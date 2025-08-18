POLITICĂ
China acuză SUA de „complicitate la genocidul din Gaza” într-un raport privind drepturile omului
Raportul Beijingului critică „utilizarea excesivă a sancțiunilor unilaterale” de către Washington, afirmând că acestea alimentează crize umanitare.
Campania militară a Israelului a ucis aproape 61 900 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023. / AA
18 August 2025

Statele Unite sunt „complice la genocidul din Gaza”, a declarat China duminică în raportul său anual privind drepturile omului în SUA, publicat de Biroul de Informații al Consiliului de Stat și difuzat de agenția de știri de stat Xinhua.

„Statele Unite au acționat ca complice la genocidul din Gaza”, se afirmă în raportul pentru 2024, adăugându-se că Washingtonul a „acordat sprijin militar și diplomatic neclintit Israelului”.

Raportul afirmă că SUA au împiedicat în repetate rânduri eforturile internaționale de a asigura un armistițiu în al doilea an al genocidului din Gaza, menționând că Washingtonul „și-a exercitat dreptul de veto de șapte ori pentru a bloca rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU care solicitau un armistițiu”.

Raportul a criticat, de asemenea, ceea ce a numit „utilizarea excesivă a sancțiunilor unilaterale” de către SUA, acuzând Washingtonul că „alimentează crizele umanitare” și că este „în mod copleșitor cel mai mare utilizator de sancțiuni unilaterale din lume”.

Războiul Israelului împotriva Gazei a ucis aproape 61 900 de palestinieni din octombrie 2023, a devastat enclava și a adus-o în pragul foametei, potrivit Ministerului Sănătății local.

În noiembrie anul trecut Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și fostului ministru al apărării Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza. Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție.

