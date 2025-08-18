Statele Unite sunt „complice la genocidul din Gaza”, a declarat China duminică în raportul său anual privind drepturile omului în SUA, publicat de Biroul de Informații al Consiliului de Stat și difuzat de agenția de știri de stat Xinhua.

„Statele Unite au acționat ca complice la genocidul din Gaza”, se afirmă în raportul pentru 2024, adăugându-se că Washingtonul a „acordat sprijin militar și diplomatic neclintit Israelului”.

Raportul afirmă că SUA au împiedicat în repetate rânduri eforturile internaționale de a asigura un armistițiu în al doilea an al genocidului din Gaza, menționând că Washingtonul „și-a exercitat dreptul de veto de șapte ori pentru a bloca rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU care solicitau un armistițiu”.

Raportul a criticat, de asemenea, ceea ce a numit „utilizarea excesivă a sancțiunilor unilaterale” de către SUA, acuzând Washingtonul că „alimentează crizele umanitare” și că este „în mod copleșitor cel mai mare utilizator de sancțiuni unilaterale din lume”.