Ucraina a propus achiziționarea de arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, un contract finanțat de aliații săi europeni, ca parte a unui plan de a obține garanții de securitate din partea SUA după încheierea unui acord de pace cu Rusia, a raportat Financial Times.

Conform unui document distribuit aliaților și citat de publicație, propunerea include și un acord de producție de drone în valoare de 50 de miliarde de dolari cu parteneri americani. Pachetul a fost distribuit înaintea întâlnirii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.

Propunerea Kievului este menită să atragă atenția lui Trump, punând accent pe beneficiile economice pentru industria americană. Întrebat despre asistența viitoare, Trump le-a spus reporterilor: „Nu dăm nimic. Vindem arme.”

Documentul subliniază că „o pace durabilă nu trebuie să se bazeze pe concesii și cadouri gratuite pentru [președintele rus Vladimir] Putin, ci pe un cadru de securitate solid care să prevină agresiunile viitoare”.

Ucraina a respins propunerea Rusiei de a îngheța linia frontului în schimbul retragerii trupelor din anumite părți ale regiunilor Donețk și Luhansk, avertizând că astfel de concesii ar putea permite Moscovei să avanseze mai adânc în țară.