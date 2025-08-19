Ucraina a propus achiziționarea de arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, un contract finanțat de aliații săi europeni, ca parte a unui plan de a obține garanții de securitate din partea SUA după încheierea unui acord de pace cu Rusia, a raportat Financial Times.
Conform unui document distribuit aliaților și citat de publicație, propunerea include și un acord de producție de drone în valoare de 50 de miliarde de dolari cu parteneri americani. Pachetul a fost distribuit înaintea întâlnirii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
Propunerea Kievului este menită să atragă atenția lui Trump, punând accent pe beneficiile economice pentru industria americană. Întrebat despre asistența viitoare, Trump le-a spus reporterilor: „Nu dăm nimic. Vindem arme.”
Documentul subliniază că „o pace durabilă nu trebuie să se bazeze pe concesii și cadouri gratuite pentru [președintele rus Vladimir] Putin, ci pe un cadru de securitate solid care să prevină agresiunile viitoare”.
Ucraina a respins propunerea Rusiei de a îngheța linia frontului în schimbul retragerii trupelor din anumite părți ale regiunilor Donețk și Luhansk, avertizând că astfel de concesii ar putea permite Moscovei să avanseze mai adânc în țară.
Cancelarul german Friedrich Merz, vorbind alături de Zelenski și Trump la Washington, a declarat că un armistițiu trebuie să fie primul pas. „Nu-mi pot imagina că următoarea întâlnire ar avea loc fără un armistițiu,” a spus el, cerând mai multă presiune asupra Moscovei.
Documentul ucrainean solicită, de asemenea, ca Rusia să compenseze Kievul pentru daunele de război, posibil prin intermediul celor 300 de miliarde de dolari în active rusești înghețate în țările occidentale. Acesta insistă că orice relaxare a sancțiunilor ar trebui să fie condiționată de respectarea de către Moscova a unui acord de pace.
Imaginile ironizând rolul de lider al lui Trump, distribuite de mass-media din Rusia, au fost citate în document drept dovadă că Kremlinul nu este serios în privința eforturilor de pace.
Propunerile vin la câteva zile după summitul Trump - Putin organizat în Alaska, unde, potrivit afirmațiilor președintelui american, s-au făcut „progrese mari”, dar nu s-a ajuns la un acord pentru a pune capăt conflictului.