Forțele armate israeliene au ucis șase militari sirienei în urma unor atacuri cu drone în apropierea orașului al-Kiswah, situat la sud de Damasc, a raportat televiziunea de stat siriană Al-Ikhbariya.

Postul de televiziune a declarat marți că dronele israeliene au vizat poziții ale armatei siriene în zona rurală din jurul Damascului.

După căderea regimului Bashar al-Assad în decembrie anul trecut, Israel a lansat sute de atacuri care au vizat locații și instalații militare din întreaga țară, inclusiv avioane de luptă, sisteme de rachete și instalații de apărare aeriană, potrivit rapoartelor.