Israelul ucide șase militari sirieni în atacuri cu drone în apropierea Damascului
Israelul vizează pozițiile armatei siriene în apropierea Damascului, potrivit postului de televiziune de stat Al-Ikhbariya.
Israel și-a extins ocupația asupra Înălțimilor Golan siriene, încălcând Acordul de dezangajare din 1974. / AP Archive
27 August 2025

Forțele armate israeliene au ucis șase militari sirienei în urma unor atacuri cu drone în apropierea orașului al-Kiswah, situat la sud de Damasc, a raportat televiziunea de stat siriană Al-Ikhbariya.

Postul de televiziune a declarat marți că dronele israeliene au vizat poziții ale armatei siriene în zona rurală din jurul Damascului.

După căderea regimului Bashar al-Assad în decembrie anul trecut, Israel a lansat sute de atacuri care au vizat locații și instalații militare din întreaga țară, inclusiv avioane de luptă, sisteme de rachete și instalații de apărare aeriană, potrivit rapoartelor.

De asemenea, Israel și-a extins ocupația în Înălțimile Golan siriene prin preluarea zonei tampon demilitarizate, o acțiune care a încălcat Acordul de dezangajare din 1974 cu Siria.

Assad, care a condus Siria timp de aproape 25 de ani, a fugit în Rusia în decembrie, punând capăt regimului Partidului Baath, aflat la putere din 1963.

O nouă administrație de tranziție condusă de președintele Ahmed al-Sharaa a fost formată în ianuarie.

