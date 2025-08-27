LUME
Grupuri americane cer eliberarea unui adolescent deținut în celebra închisoare israeliană Ofer
Armata israeliană l-a reținut pe Mohammad Zaher Ibrahim, în vârstă de 16 ani, în timpul unei excursii cu familia sa în Cisiordania ocupată, la începutul lunii februarie a acestui an.
Avocații și familia lui Ibrahim spun că i s-a refuzat asistența medicală, hrana adecvată și orice contact cu părinții. / Reuters
27 August 2025

Peste 100 de organizații din SUA care promovează drepturile religioase, drepturile omului și drepturile civile au cerut Secretarului de Stat Marco Rubio să intervină pentru eliberarea unui cetățean palestiniano-american în vârstă de 16 ani, aflat în detenție în Israel, conform unei scrisori publicate marți.

Coaliția, care include organizații precum American Muslims for Palestine (AMP), Jewish Voice for Peace Action, Council on American-Islamic Relations (CAIR), CODEPINK și familia lui Aysenur Ezgi Eygi, o tânără turco-americană de 26 de ani ucisă de forțele israeliene anul trecut, a solicitat acțiuni urgente pentru eliberarea lui Mohammad Zaher Ibrahim, născut în Florida.

Adolescentul este deținut de armata israeliană din februarie, după ce a fost arestat în timpul unei excursii de familie în Cisiordania ocupată. Grupurile susțin că Ibrahim este ținut în închisoarea Ofer „fără a fi judecat”, unde a pierdut peste 13 kilograme și a contractat scabie în condiții descrise drept „abuzive și nesanitare”.

Avocații și familia sa afirmă că i s-a refuzat îngrijirea medicală, hrana adecvată și orice contact cu părinții.

„Mohammed este un copil american cu o comunitate în Florida care ține foarte mult la el. Este responsabilitatea guvernului SUA să protejeze toți copiii americani, inclusiv pe cei palestiniano-americani”, se arată în scrisoare.

„Cerem ca Departamentul de Stat al SUA să depună eforturi pentru eliberarea imediată a lui Mohammed Ibrahim din închisoarea israeliană și să protejeze cetățenii americani, în special copiii”, se adaugă în scrisoare.

Tatăl lui Ibrahim, Zaher, a declarat săptămâna trecută pentru Zeteo News, o publicație din SUA, că fiul său a fost luat din casa familiei lor din Silwad de soldați israelieni înarmați până în dinți, în mijlocul nopții. Băiatul a împlinit 16 ani în spatele gratiilor.

Organizațiile au afirmat că detenția sa încalcă Convenția a Patra de la Geneva, care interzice transferul persoanelor dintr-un teritoriu ocupat în teritoriul puterii ocupante.

Armata israeliană nu a comentat imediat cazul. Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns încă la scrisoarea coaliției.

