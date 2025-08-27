Peste 100 de organizații din SUA care promovează drepturile religioase, drepturile omului și drepturile civile au cerut Secretarului de Stat Marco Rubio să intervină pentru eliberarea unui cetățean palestiniano-american în vârstă de 16 ani, aflat în detenție în Israel, conform unei scrisori publicate marți.

Coaliția, care include organizații precum American Muslims for Palestine (AMP), Jewish Voice for Peace Action, Council on American-Islamic Relations (CAIR), CODEPINK și familia lui Aysenur Ezgi Eygi, o tânără turco-americană de 26 de ani ucisă de forțele israeliene anul trecut, a solicitat acțiuni urgente pentru eliberarea lui Mohammad Zaher Ibrahim, născut în Florida.

Adolescentul este deținut de armata israeliană din februarie, după ce a fost arestat în timpul unei excursii de familie în Cisiordania ocupată. Grupurile susțin că Ibrahim este ținut în închisoarea Ofer „fără a fi judecat”, unde a pierdut peste 13 kilograme și a contractat scabie în condiții descrise drept „abuzive și nesanitare”.

Avocații și familia sa afirmă că i s-a refuzat îngrijirea medicală, hrana adecvată și orice contact cu părinții.

„Mohammed este un copil american cu o comunitate în Florida care ține foarte mult la el. Este responsabilitatea guvernului SUA să protejeze toți copiii americani, inclusiv pe cei palestiniano-americani”, se arată în scrisoare.