NVIDIA a lansat recent un nou cip pentru roboți, numit T5000.

Dacă în filmul Terminator 2, în care actorul Arnold Schwarzenegger a făcut populară mașina din viitor, aveam T800 și T1000, care putea să-și schimbe forma, gândiți-vă la lansarea NVIDIA ca la următorul pas — dar pentru roboți reali, nu pentru Hollywood.

T5000 face parte din noul sistem Jetson Thor al NVIDIA, creat pentru a oferi roboților creiere la nivel de supercomputer. Cu alte cuvinte, aceste noi cipuri vor putea rula modele de inteligență artificială generativă pentru a ajuta roboții să interpreteze și să înțeleagă lumea din jurul lor.

Acesta funcționează pe cele mai noi GPU-uri Blackwell de la NVIDIA și se spune că oferă de 7,5 ori mai multă putere AI decât modelul anterior de cipuri, Jetson Orin.

Asta înseamnă că roboții alimentați de T5000 nu doar că se vor mișca, ci vor putea să vadă, să gândească și să acționeze în timp real.

Performanță incomparabilă