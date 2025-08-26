ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
2 min de citire
Un viitor ca în filmul Terminator: NVIDIA lansează noul său cip pentru robotică
NVIDIA mizează că T5000 va fi cipul care va marca începutul erei „AI-ului fizic“, unde mașinile vor interacționa cu lumea la fel ca oamenii.
CEO-ul NVIDIA afirmă că noul sistem a fost creat având în vedere milioanele de dezvoltatori care lucrează în domeniul roboticii. / TRT World
26 August 2025

NVIDIA a lansat recent un nou cip pentru roboți, numit T5000.

Dacă în filmul Terminator 2, în care actorul Arnold Schwarzenegger a făcut populară mașina din viitor, aveam T800 și T1000, care putea să-și schimbe forma, gândiți-vă la lansarea NVIDIA ca la următorul pas — dar pentru roboți reali, nu pentru Hollywood.

T5000 face parte din noul sistem Jetson Thor al NVIDIA, creat pentru a oferi roboților creiere la nivel de supercomputer. Cu alte cuvinte, aceste noi cipuri vor putea rula modele de inteligență artificială generativă pentru a ajuta roboții să interpreteze și să înțeleagă lumea din jurul lor.

Acesta funcționează pe cele mai noi GPU-uri Blackwell de la NVIDIA și se spune că oferă de 7,5 ori mai multă putere AI decât modelul anterior de cipuri, Jetson Orin.

Asta înseamnă că roboții alimentați de T5000 nu doar că se vor mișca, ci vor putea să vadă, să gândească și să acționeze în timp real.

Performanță incomparabilă

Jensen Huang, fondatorul și CEO-ul NVIDIA, afirmă că noul sistem a fost creat având în vedere milioanele de dezvoltatori care lucrează în domeniul roboticii.

„Am creat Jetson Thor pentru milioanele de dezvoltatori care lucrează la sisteme robotice ce interacționează cu lumea fizică și o modelează din ce în ce mai mult,” spune Huang.

„Cu performanță și eficiență energetică fără precedent, precum și cu abilitatea de a rula mai multe modele generative de inteligență artificială la limită, Jetson Thor este supercomputerul suprem care va conduce era AI fizică și a roboticii generale.”

Companii precum Amazon Robotics, Boston Dynamics, John Deere și chiar producători de tehnologie chirurgicală sunt deja implicate. Ideea este de a alimenta umanoizi, roboți pentru depozite, mașini agricole și chiar roboți medicali cu creiere T5000.

NVIDIA pariază pe faptul că T5000 va fi cipul care va inaugura era „Inteligenței artificiale fizice”, în care mașinile interacționează cu lumea la fel ca oamenii.

