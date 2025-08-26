Ministerul de Interne al Venezuelei a anunțat luni că 15.000 de soldați vor fi desfășurați în statele vestice Zulia și Tachira, care se învecinează cu Columbia.

Ministrul venezuelean, Diosdado Cabello a declarat că scopul desfășurării este de a „asigura pacea” și de a combate grupurile criminale din regiune. Operațiunea va utiliza aviația, dronele și o „desfășurare fluvială” pentru a proteja granița.

Această măsură vine pe fondul unei creșteri recente a tensiunilor, inclusiv dublarea de către SUA a recompensei pentru informații care să ducă la arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și desfășurarea forțelor americane în Caraibe.

Cabello a îndemnat autoritățile columbiene să „își facă partea” prin eliminarea oricărei persoane care încearcă să comită infracțiuni în zona de frontieră.

„Oricine are legături cu infractorii, cu bandele criminale, ar trebui să-și asume responsabilitatea, iar noi ne vom asuma responsabilitatea noastră”, a avertizat el.