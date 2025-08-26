Ministerul de Interne al Venezuelei a anunțat luni că 15.000 de soldați vor fi desfășurați în statele vestice Zulia și Tachira, care se învecinează cu Columbia.
Ministrul venezuelean, Diosdado Cabello a declarat că scopul desfășurării este de a „asigura pacea” și de a combate grupurile criminale din regiune. Operațiunea va utiliza aviația, dronele și o „desfășurare fluvială” pentru a proteja granița.
Această măsură vine pe fondul unei creșteri recente a tensiunilor, inclusiv dublarea de către SUA a recompensei pentru informații care să ducă la arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și desfășurarea forțelor americane în Caraibe.
Cabello a îndemnat autoritățile columbiene să „își facă partea” prin eliminarea oricărei persoane care încearcă să comită infracțiuni în zona de frontieră.
„Oricine are legături cu infractorii, cu bandele criminale, ar trebui să-și asume responsabilitatea, iar noi ne vom asuma responsabilitatea noastră”, a avertizat el.
„Dacă poporul nostru poate fi sigur de ceva, este că vom face tot posibilul în acea zonă, iar cei 15.000 de oameni vor avea sprijinul deplin al forțelor de poliție. Este un efort comun. Vă asigur că, în acest moment, există operațiuni în desfășurare și distrugem unele tabere (criminale).”
Între timp, ministrul venezuelean al apărării, Vladimir Padrino Lopez a negat acuzațiile SUA conform cărora forțele venezuelene colaborează cu gherilele columbiene pentru a trafica cocaină. Aceasta a fost o reacție la comentariile făcute de șeful Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA), Terry Cole, care a susținut că Venezuela ajută gherilele columbiene să aprovizioneze cartelurile mexicane cu cantități record de cocaină destinate SUA.
Acțiunile guvernului venezuelean vin pe fondul tensiunilor crescute cu SUA din cauza manevrelor militare americane planificate în Caraibe, menite să combată traficul de droguri. SUA îl acuză pe Maduro că ar conduce „Cartelul Soarelui”, o organizație de trafic de droguri. Cabello și Maduro neagă existența cartelului.
În semn de sprijin pentru SUA, Franța a decis, de asemenea, să își intensifice supravegherea în Caraibe, trimițând mai multe nave în teritoriul său de peste mări, Guadelupa.