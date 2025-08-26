Pakistanul a evacuat cel puțin 150 000 de persoane către zone mai sigure, după ce vecina India a eliberat apă din baraje supraîncărcate și râurile revărsate către regiunile joase de la graniță, au declarat oficialii marți.

Această măsură a fost luată la o zi după ce New Delhi a avertizat Islamabadul cu privire la posibile inundații transfrontaliere, marcând primul contact diplomatic public între cei doi rivali cu arme nucleare din ultimele luni.

Autoritatea Națională pentru Gestionarea Dezastrelor din Pakistan (NDMA) a anunțat că a emis o alertă avansată privind creșterea nivelului râului Sutlej și riscul de inundații, iar evacuările din diverse districte din provincia Punjab de est sunt în desfășurare.

Într-o declarație, NDMA a precizat că salvatorii au evacuat peste 14 000 de persoane din Kasur, un district din provincia Punjab, în timp ce peste 89 000 de oameni au fost mutați în zone mai sigure din orașul Bahawalnagar, situat aproape de granița cu India.

NDMA a declarat că autoritățile au îndemnat locuitorii să stea departe de râuri, pâraie și zone joase, să evite călătoriile inutile și să respecte alertele transmise prin mass-media, telefoane mobile și aplicația de alertă pentru dezastre a NDMA.

Cea mai recentă alertă de inundații și campania de evacuare din Pakistan vin în contextul în care ploile musonice torențiale continuă să afecteze ambele țări din Asia de Sud.

La nivel național, inundațiile cauzate de ploile sezoniere au ucis peste 800 de persoane în Pakistan de la 26 iunie.