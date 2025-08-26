LUME
India eliberează apele râurilor revărsate spre Pakistanul devastat deja de inundații
Cel puțin 150 000 de oameni fug din regiunile de frontieră din Pakistan, deoarece India a dat drumul apelor din baraje către bazinul Sutlej, după ce a decis unilateral să suspende Tratatul privind apele Indusului.
Salvamarii evacuează sătenii din Bahawalnagar, Pakistan, după ce India a deversat apă din baraj în râul Sutlej pe 26 august 2025. / AP
26 August 2025

Pakistanul a evacuat cel puțin 150 000 de persoane către zone mai sigure, după ce vecina India a eliberat apă din baraje supraîncărcate și râurile revărsate către regiunile joase de la graniță, au declarat oficialii marți.

Această măsură a fost luată la o zi după ce New Delhi a avertizat Islamabadul cu privire la posibile inundații transfrontaliere, marcând primul contact diplomatic public între cei doi rivali cu arme nucleare din ultimele luni.

Autoritatea Națională pentru Gestionarea Dezastrelor din Pakistan (NDMA) a anunțat că a emis o alertă avansată privind creșterea nivelului râului Sutlej și riscul de inundații, iar evacuările din diverse districte din provincia Punjab de est sunt în desfășurare.

Într-o declarație, NDMA a precizat că salvatorii au evacuat peste 14 000 de persoane din Kasur, un district din provincia Punjab, în timp ce peste 89 000 de oameni au fost mutați în zone mai sigure din orașul Bahawalnagar, situat aproape de granița cu India.

NDMA a declarat că autoritățile au îndemnat locuitorii să stea departe de râuri, pâraie și zone joase, să evite călătoriile inutile și să respecte alertele transmise prin mass-media, telefoane mobile și aplicația de alertă pentru dezastre a NDMA.

Cea mai recentă alertă de inundații și campania de evacuare din Pakistan vin în contextul în care ploile musonice torențiale continuă să afecteze ambele țări din Asia de Sud.

La nivel național, inundațiile cauzate de ploile sezoniere au ucis peste 800 de persoane în Pakistan de la 26 iunie.

În Kashmir, regiune împărțită între cele două țări și revendicată în întregime de ambele, zeci de persoane au murit, iar mii au fost strămutate în partea administrată de India.

Tensiuni legate de Tratatul privind apele Indusului

Avertizarea privind inundațiile a fost transmisă Pakistanului prin canale diplomatice, și nu prin Comisia pentru Apele Indusului, mecanismul permanent creat în baza Tratatului privind Apele Indusului din 1960, mediat de Banca Mondială. După confruntarea din mai dintre India și Pakistan, New Delhi a declarat că suspendă tratatul.

Pakistanul susține că India nu poate anula unilateral tratatul. Acest tratat a supraviețuit anterior două războaie între cele două țări, în 1965 și 1971, precum și unui conflict major la graniță în 1999.

