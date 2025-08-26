Australia a expulzat ambasadorul Iranului marți, acuzând țara de implicare în atacuri incendiare antisemite în Melbourne și Sydney.
Este pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial când Australia expulzează un ambasador.
Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că serviciile de informații au ajuns la o concluzie „profund tulburătoare” conform căreia Iranul a orchestrat cel puțin două atacuri antisemite suspectate.
Potrivit lui Albanese, Teheranul s-a aflat în spatele incendiului din restaurantul cușer, Lewis Continental Cafe în suburbia Bondi din Sydney, în octombrie 2024.
De asemenea, a orchestrat un incendiu din Sinagoga Adass Israel din Melbourne în decembrie 2024, a afirmat prim-ministrul într-o conferință de presă, citând concluziile serviciilor de informații. În cele două atacuri nu au fost raportate victime.
„Acestea au fost acte extraordinare și periculoase de agresiune orchestrate de o națiune străină pe teritoriul australian”, a spus Albanese, acuzând Teheranul că încearcă să „submineze coeziunea socială și să semene discordie”.
Legăturile diplomatice vor fi reluate
Australia l-a declarat pe ambasadorul iranian Ahmad Sadeghi „persona non grata” și i-a ordonat, împreună cu alți trei oficiali, să părăsească țara în termen de șapte zile.
De asemenea, Australia și-a retras propriul ambasador din Iran și a suspendat operațiunile ambasadei din Teheran.
Diplomații au fost declarați „în siguranță într-o țară terță”, a menționat Albanese.
Australia va legifera, de asemenea, pentru a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran pe lista organizațiilor teroriste, a adăugat el.
Ministrul de externe, Penny Wong a declarat că este pentru prima dată în perioada postbelică când Australia expulzează un ambasador.
Australia va menține linii diplomatice cu Iranul pentru a promova interesele cetățenilor australieni, a spus Wong.
Australia acuză „rețeaua proxy” a Iranului
Australia are o ambasadă în Teheran încă din 1968.
Deși australienii au fost sfătuiți să nu călătorească prin Iran din 2020, Wong a declarat că capacitatea Canberrei de a oferi asistență consulară este acum „extrem de limitată.”
„Știu că mulți australieni au legături de familie în Iran, dar îndemn pe oricine ar putea lua în considerare să călătorească în Iran să nu o facă”, a spus ea.
„Mesajul nostru este: dacă sunteți un australian în Iran, plecați acum dacă este sigur să faceți acest lucru.”
Șeful serviciilor de informații australiene, Michael Burgess a declarat că o investigație „meticuloasă” a descoperit legături între atacurile antisemite și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.
Potrivit lui Burgess, directorul general al Organizației Australiene de Informații și Securitate, Gardienii sunt considerați responsabili pentru cel puțin două și „probabil” mai multe atacuri asupra intereselor evreiești din Australia.
El a afirmat că forța a folosit o rețea proxy complexă pentru a-și ascunde implicarea.
Burgess a subliniat, totuși, că ambasada Iranului în Australia și diplomații săi nu au fost implicați.
Serviciul de informații australian investighează în continuare posibila implicare a Iranului în alte atacuri, a mai spus Burgess.