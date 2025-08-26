Australia a expulzat ambasadorul Iranului marți, acuzând țara de implicare în atacuri incendiare antisemite în Melbourne și Sydney.

Este pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial când Australia expulzează un ambasador.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că serviciile de informații au ajuns la o concluzie „profund tulburătoare” conform căreia Iranul a orchestrat cel puțin două atacuri antisemite suspectate.

Potrivit lui Albanese, Teheranul s-a aflat în spatele incendiului din restaurantul cușer, Lewis Continental Cafe în suburbia Bondi din Sydney, în octombrie 2024.

De asemenea, a orchestrat un incendiu din Sinagoga Adass Israel din Melbourne în decembrie 2024, a afirmat prim-ministrul într-o conferință de presă, citând concluziile serviciilor de informații. În cele două atacuri nu au fost raportate victime.

„Acestea au fost acte extraordinare și periculoase de agresiune orchestrate de o națiune străină pe teritoriul australian”, a spus Albanese, acuzând Teheranul că încearcă să „submineze coeziunea socială și să semene discordie”.

Legăturile diplomatice vor fi reluate

Australia l-a declarat pe ambasadorul iranian Ahmad Sadeghi „persona non grata” și i-a ordonat, împreună cu alți trei oficiali, să părăsească țara în termen de șapte zile.

De asemenea, Australia și-a retras propriul ambasador din Iran și a suspendat operațiunile ambasadei din Teheran.

Diplomații au fost declarați „în siguranță într-o țară terță”, a menționat Albanese.

Australia va legifera, de asemenea, pentru a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran pe lista organizațiilor teroriste, a adăugat el.

Ministrul de externe, Penny Wong a declarat că este pentru prima dată în perioada postbelică când Australia expulzează un ambasador.