ACTUALITĂȚI
3 min de citire
Australia expulzează ambasadorul iranian din cauza presupusei implicări în atacurile antisemite
Măsura vine în urma unor „dovezi credibile”, afirmă agenția de spionaj australiană, care leagă Iranul de atacurile antisemite cu incendii provocate în Sydney și Melbourne.
Australia expulzează ambasadorul iranian din cauza presupusei implicări în atacurile antisemite
Prim-ministrul australian Anthony Albanese vorbește cu presa în timpul unei conferințe de presă la Palatul Parlamentului din Canberra, Australia, pe 26 august 2025. / AP
26 August 2025

Australia a expulzat ambasadorul Iranului marți, acuzând țara de implicare în atacuri incendiare antisemite în Melbourne și Sydney.

Este pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial când Australia expulzează un ambasador.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că serviciile de informații au ajuns la o concluzie „profund tulburătoare” conform căreia Iranul a orchestrat cel puțin două atacuri antisemite suspectate.

Potrivit lui Albanese, Teheranul s-a aflat în spatele incendiului din restaurantul cușer, Lewis Continental Cafe în suburbia Bondi din Sydney, în octombrie 2024.

De asemenea, a orchestrat un incendiu din Sinagoga Adass Israel din Melbourne în decembrie 2024, a afirmat prim-ministrul într-o conferință de presă, citând concluziile serviciilor de informații. În cele două atacuri nu au fost raportate victime.

„Acestea au fost acte extraordinare și periculoase de agresiune orchestrate de o națiune străină pe teritoriul australian”, a spus Albanese, acuzând Teheranul că încearcă să „submineze coeziunea socială și să semene discordie”.

Legăturile diplomatice vor fi reluate

Australia l-a declarat pe ambasadorul iranian Ahmad Sadeghi „persona non grata” și i-a ordonat, împreună cu alți trei oficiali, să părăsească țara în termen de șapte zile.

De asemenea, Australia și-a retras propriul ambasador din Iran și a suspendat operațiunile ambasadei din Teheran.

Diplomații au fost declarați „în siguranță într-o țară terță”, a menționat Albanese.

Australia va legifera, de asemenea, pentru a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran pe lista organizațiilor teroriste, a adăugat el.

Ministrul de externe, Penny Wong a declarat că este pentru prima dată în perioada postbelică când Australia expulzează un ambasador.

Recomandări

Australia va menține linii diplomatice cu Iranul pentru a promova interesele cetățenilor australieni, a spus Wong.

Australia acuză „rețeaua proxy” a Iranului

Australia are o ambasadă în Teheran încă din 1968.

Deși australienii au fost sfătuiți să nu călătorească prin Iran din 2020, Wong a declarat că capacitatea Canberrei de a oferi asistență consulară este acum „extrem de limitată.”

„Știu că mulți australieni au legături de familie în Iran, dar îndemn pe oricine ar putea lua în considerare să călătorească în Iran să nu o facă”, a spus ea.

„Mesajul nostru este: dacă sunteți un australian în Iran, plecați acum dacă este sigur să faceți acest lucru.”

Șeful serviciilor de informații australiene, Michael Burgess a declarat că o investigație „meticuloasă” a descoperit legături între atacurile antisemite și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.

Potrivit lui Burgess, directorul general al Organizației Australiene de Informații și Securitate, Gardienii sunt considerați responsabili pentru cel puțin două și „probabil” mai multe atacuri asupra intereselor evreiești din Australia.

El a afirmat că forța a folosit o rețea proxy complexă pentru a-și ascunde implicarea.

Burgess a subliniat, totuși, că ambasada Iranului în Australia și diplomații săi nu au fost implicați.

Serviciul de informații australian investighează în continuare posibila implicare a Iranului în alte atacuri, a mai spus Burgess.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us