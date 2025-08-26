Șeful Organizației Naționale de Informații din Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, s-a întâlnit cu Haftar la Portul Benghazi, la o zi după ce o navă a marinei turce a acostat în portul din Benghazi.

Delegații militare din Türkiye și Libia au avut o întâlnire în cadrul vizitei navei TCG Kinaliada la Portul Benghazi, a anunțat luni Ministerul Apărării Naționale al Türkiye.

O delegație a Ministerului Apărării Naționale al Türkiye, condusă de generalul-maior Ilkay Altindag, l-a vizitat pe Haftar, comandantul adjunct al Armatei Naționale Libiene, conform unui mesaj pe platforma de socializare turcă NSosyal.

Discuțiile s-au concentrat pe potențialele eforturi comune sub obiectivul „O singură Libie, o singură armată”.

Guven Begec, ambasadorul Türkiye în Libia, și Serkan Kiramanlioglu, consulul general al Türkiye la Benghazi, au participat, de asemenea, la întâlnire.