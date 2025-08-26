TÜRKİYE
2 min de citire
Șeful serviciului turc de informații se întâlnește cu Haftar la Benghazi
Misiunea ONU în Libia a condus eforturile de unificare a forțelor militare prin intermediul Comisiei Militare Comune „5+5”, care include cinci ofițeri din vest și cinci din forțele lui Haftar din est.
Șeful serviciului turc de informații se întâlnește cu Haftar la Benghazi
Șeful Organizației Naționale de Informații Turce (MIT), Ibrahim Kalin, s-a întâlnit cu libianul Saddam Haftar. / AA
26 August 2025

Șeful Organizației Naționale de Informații din Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, s-a întâlnit cu Haftar la Portul Benghazi, la o zi după ce o navă a marinei turce a acostat în portul din Benghazi.

Delegații militare din Türkiye și Libia au avut o întâlnire în cadrul vizitei navei TCG Kinaliada la Portul Benghazi, a anunțat luni Ministerul Apărării Naționale al Türkiye.

O delegație a Ministerului Apărării Naționale al Türkiye, condusă de generalul-maior Ilkay Altindag, l-a vizitat pe Haftar, comandantul adjunct al Armatei Naționale Libiene, conform unui mesaj pe platforma de socializare turcă NSosyal.

Discuțiile s-au concentrat pe potențialele eforturi comune sub obiectivul „O singură Libie, o singură armată”.

Guven Begec, ambasadorul Türkiye în Libia, și Serkan Kiramanlioglu, consulul general al Türkiye la Benghazi, au participat, de asemenea, la întâlnire.

Recomandări

Haftar a vizitat, de asemenea, nava TCG Kinaliada.

De ani de zile, misiunea ONU în Libia a condus eforturi pentru unificarea armatei prin intermediul Comisiei Militare Comune „5+5”, care include cinci ofițeri din vest și cinci din forțele lui Haftar din est.

ONU mediază, de asemenea, discuții separate care vizează organizarea de alegeri pentru a depăși impasul politic dintre cele două administrații rivale: una numită de Camera Reprezentanților la începutul anului 2022 și cu sediul în Benghazi, condusă de Osama Hammad, care controlează estul și o mare parte din sud, și guvernul Dbeibah din Tripoli, care controlează vestul.

Libienii speră că alegerile, amânate de mult timp, vor pune capăt anilor de diviziune politică și conflict, închizând capitolul perioadei de tranziție care a început cu răsturnarea lui Muammar Gaddafi în 2011.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Libya opens 2nd phase of local elections as UN hails polling despite security risks
Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us