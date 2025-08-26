Șeful Organizației Naționale de Informații din Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, s-a întâlnit cu Haftar la Portul Benghazi, la o zi după ce o navă a marinei turce a acostat în portul din Benghazi.
Delegații militare din Türkiye și Libia au avut o întâlnire în cadrul vizitei navei TCG Kinaliada la Portul Benghazi, a anunțat luni Ministerul Apărării Naționale al Türkiye.
O delegație a Ministerului Apărării Naționale al Türkiye, condusă de generalul-maior Ilkay Altindag, l-a vizitat pe Haftar, comandantul adjunct al Armatei Naționale Libiene, conform unui mesaj pe platforma de socializare turcă NSosyal.
Discuțiile s-au concentrat pe potențialele eforturi comune sub obiectivul „O singură Libie, o singură armată”.
Guven Begec, ambasadorul Türkiye în Libia, și Serkan Kiramanlioglu, consulul general al Türkiye la Benghazi, au participat, de asemenea, la întâlnire.
Haftar a vizitat, de asemenea, nava TCG Kinaliada.
De ani de zile, misiunea ONU în Libia a condus eforturi pentru unificarea armatei prin intermediul Comisiei Militare Comune „5+5”, care include cinci ofițeri din vest și cinci din forțele lui Haftar din est.
ONU mediază, de asemenea, discuții separate care vizează organizarea de alegeri pentru a depăși impasul politic dintre cele două administrații rivale: una numită de Camera Reprezentanților la începutul anului 2022 și cu sediul în Benghazi, condusă de Osama Hammad, care controlează estul și o mare parte din sud, și guvernul Dbeibah din Tripoli, care controlează vestul.
Libienii speră că alegerile, amânate de mult timp, vor pune capăt anilor de diviziune politică și conflict, închizând capitolul perioadei de tranziție care a început cu răsturnarea lui Muammar Gaddafi în 2011.