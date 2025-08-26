Soldați israelieni au ironizat celebrități americane precum Billie Eilish și Mark Ruffalo, scriindu-le numele pe obuze de artilerie folosite în bombardamentele asupra Gazei, ca răspuns la sprijinul vocal al acestora pentru palestinieni.

Imagini distribuite online luni au arătat obuze de 155 mm cu numele cântăreței premiate cu Grammy și al actorului de la Hollywood scrise cu marker, alături de mesajul ironic: „Puteți merge în Gaza”.

Acest gest vine în contextul în care ambii artiști au cerut public un armistițiu imediat în Gaza și acces umanitar sporit în enclavă, unde Israelul a ucis peste 62 700 de palestinieni de la începutul lunii octombrie 2023.

Eilish și Ruffalo s-au numărat printre sutele de artiști care au semnat scrisoarea Artists4Ceasefire adresată fostului președinte american Joe Biden în 2024, solicitând Washingtonului să oprească transferurile de arme către Israel și să promoveze un armistițiu.

La ceremonia Premiilor Oscar din acel an, ambii artiști au purtat insigne roșii simbolice pentru a evidenția cererea de pace și ajutor umanitar.

Ruffalo a criticat de mult timp violențele din partea Israelului și a acuzat Washingtonul că facilitează atrocitățile prin vânzările de arme.

Eilish, una dintre cele mai bine vândute artiste muzicale din lume, și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea cu palestinienii pe rețelele de socializare.

Catastrofă provocată de om

Starul de cinema american Mark Ruffalo a denunțat foametea din Gaza, numind-o „catastrofă provocată de om” și îndemnând liderii mondiali să acționeze pentru a opri genocidul comis de Israel în Gaza.

„Nu este vorba de un dezastru natural. Nu este o secetă. Este o catastrofă provocată de om. Este un act criminal provocat de om să ucizi populația civilă, iar acest lucru este comis de Israel și de IDF”, a declarat Ruffalo într-un videoclip postat pe Instagram.

„Nu lăsați Gaza să moară de foame. Vorbiți. Nu vă opriți până când nu se va instaura o pace justă și durabilă. Da, trebuie să oprim acest lucru. Trebuie să aducem ostaticii acasă și trebuie să oprim uciderea copiilor. Peste 80% dintre persoanele care au murit în acest război sunt civili. Este o nebunie. Faceți ceva”, a adăugat el.

Ruffalo, care a jucat în mai multe filme nominalizate la Oscar, inclusiv în franciza Avengers, a făcut un apel special către președintele american Donald Trump și liderii europeni să intervină.