Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, s-a întâlnit luni cu Cai Qi, primul secretar al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) desfășurat în Tianjin, subliniind dorința Ankarei de a aprofunda relațiile cu Beijingul.

Prânzul de lucru cu primul secretar, de la Tianjin Guesthouse, a urmat discuțiilor bilaterale dintre Erdoğan și președintele chinez Xi Jinping, care au avut loc cu o zi înainte.

„În cadrul întâlnirii de ieri, i-am transmis președintelui Xi determinarea noastră de a consolida cooperarea cu China în toate domeniile”, a declarat președintele.

El a adăugat că Türkiye dorește, de asemenea, să întărească legăturile cu China pe platforme multilaterale.

„Dorim, de asemenea, să consolidăm această cooperare pe platforme precum ONU, G20 și BRICS. Așteptăm sprijinul dumneavoastră continuu pentru avansarea relațiilor noastre cu Organizația de Cooperare de la Shanghai”, i-a spus Erdoğan lui Cai.

Referitor la legăturile economice, liderul turc a declarat că Ankara își propune să crească volumul comercial de aproape 50 de miliarde de dolari cu China într-un mod „echilibrat și sustenabil”, semnalând interesul pentru reducerea deficitului comercial.

În cadrul întâlnirii, Erdoğan a fost însoțit de membri importanți ai cabinetului său, inclusiv ministrul de externe, Hakan Fidan, ministrul energiei și resurselor naturale, Alparslan Bayraktar, ministrul trezoreriei și finanțelor, Mehmet ȘimȘek, ministrul apărării naționale, Yașar Guler, ministrul industriei și tehnologiei, Mehmet Fatih Kacir, ministrul comerțului, Omer Bolat și șeful Organizației Naționale de Informații, Ibrahim Kalin.