Erdoğan face apel la aprofundarea relațiilor cu China în marja summitului OCS
Erdoğan afirmă că Ankara își propune să crească volumul schimburilor comerciale cu China, care este estimat la aproape 50 de miliarde de dolari, într-un mod „echilibrat și durabil”, semnalând interesul de a reduce deficitul comercial.
Prânzul de lucru din orașul Tianjin a avut loc după discuțiile bilaterale dintre liderii turc și chinez din ziua precedentă. / AA
1 Septembrie 2025

Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, s-a întâlnit luni cu Cai Qi, primul secretar al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) desfășurat în Tianjin, subliniind dorința Ankarei de a aprofunda relațiile cu Beijingul.

Prânzul de lucru cu primul secretar, de la Tianjin Guesthouse, a urmat discuțiilor bilaterale dintre Erdoğan și președintele chinez Xi Jinping, care au avut loc cu o zi înainte.

„În cadrul întâlnirii de ieri, i-am transmis președintelui Xi determinarea noastră de a consolida cooperarea cu China în toate domeniile”, a declarat președintele.

El a adăugat că Türkiye dorește, de asemenea, să întărească legăturile cu China pe platforme multilaterale.

„Dorim, de asemenea, să consolidăm această cooperare pe platforme precum ONU, G20 și BRICS. Așteptăm sprijinul dumneavoastră continuu pentru avansarea relațiilor noastre cu Organizația de Cooperare de la Shanghai”, i-a spus Erdoğan lui Cai.

Referitor la legăturile economice, liderul turc a declarat că Ankara își propune să crească volumul comercial de aproape 50 de miliarde de dolari cu China într-un mod „echilibrat și sustenabil”, semnalând interesul pentru reducerea deficitului comercial.

În cadrul întâlnirii, Erdoğan a fost însoțit de membri importanți ai cabinetului său, inclusiv ministrul de externe, Hakan Fidan, ministrul energiei și resurselor naturale, Alparslan Bayraktar, ministrul trezoreriei și finanțelor, Mehmet ȘimȘek, ministrul apărării naționale, Yașar Guler, ministrul industriei și tehnologiei, Mehmet Fatih Kacir, ministrul comerțului, Omer Bolat și șeful Organizației Naționale de Informații, Ibrahim Kalin.

Întâlnirea cu Xi

În cadrul unei întâlniri bilaterale desfășurate duminică la Tianjin, președintele chinez Xi Jinping a lăudat „spiritul de autosuficiență” al Türkiye, evidențiind rolul tot mai important al țării ca putere emergentă.

Xi a subliniat că atât China, cât și Türkiye, ca membri importanți ai Sudului Global, împărtășesc un angajament față de independență și autosuficiență.

El a făcut apel la o aliniere mai strânsă între Inițiativa Centura și Drumul a Chinei și Inițiativa Coridorului de Mijloc a Türkiye, afirmând că dezvoltarea coordonată ar întări legăturile bilaterale și ar servi interesele fundamentale ale ambelor națiuni. Xi a subliniat că o astfel de cooperare ar putea, de asemenea, să avanseze obiectivele mai largi ale Sudului Global.

Liderul chinez a îndemnat ambele țări să profite de era păcii, dezvoltării și cooperării, să ridice parteneriatul strategic China-Türkiye și să contribuie împreună la construirea unui sistem de guvernanță globală mai just și mai echitabil.

