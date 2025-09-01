Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a purtat discuții cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, luni, în cadrul celui de-al 25-lea summit al Consiliului Șefilor de Stat al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat în Tianjin, China, subliniind diplomația activă a Ankarei la această reuniune de nivel înalt.

Conform unei declarații a Direcției de Comunicare a Președinției Türkiye de pe platforma turcă de socializare NSosyal, liderii au discutat despre relațiile bilaterale, precum și despre problemele regionale și globale, în cadrul summitului OCS din Tianjin, China.

Erdoğan a salutat progresele înregistrate în procesul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan și a declarat că Türkiye va continua să contribuie la acest proces. El a subliniat importanța coordonării inițiativelor de dezvoltare regională între Türkiye și Azerbaidjan în perioada următoare. Liderul, de asemenea, a menționat că cele două țări vor continua să întreprindă acțiuni pentru a dezvolta cooperarea în numeroase domenii, în special în energie și transporturi.

Întâlnirea a avut loc la hotelul în care era cazat Erdoğan, iar la discuțiile au fost prezenți și ministrul de externe al Türkiye, Hakan Fidan, și ministrul de externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov.

Discuții despre pace în Caucazul de Sud

Separat, Erdoğan s-a întâlnit și cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, în marja summitului. Această întâlnire a marcat o interacțiune rară între cei doi lideri.

Erdoğan a discutat despre relațiile dintre Türkiye și Armenia într-o întâlnire axată pe eforturile de a asigura stabilitatea și pacea durabilă în Caucazul de Sud, conform declarației Direcției de Comunicare.

Președintele turc a salutat progresele în procesul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan, reafirmând că țara sa sprijină pacea, stabilitatea și dezvoltarea în regiune și că va continua să contribuie la aceste eforturi.