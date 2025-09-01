Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a purtat discuții cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, luni, în cadrul celui de-al 25-lea summit al Consiliului Șefilor de Stat al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat în Tianjin, China, subliniind diplomația activă a Ankarei la această reuniune de nivel înalt.
Conform unei declarații a Direcției de Comunicare a Președinției Türkiye de pe platforma turcă de socializare NSosyal, liderii au discutat despre relațiile bilaterale, precum și despre problemele regionale și globale, în cadrul summitului OCS din Tianjin, China.
Erdoğan a salutat progresele înregistrate în procesul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan și a declarat că Türkiye va continua să contribuie la acest proces. El a subliniat importanța coordonării inițiativelor de dezvoltare regională între Türkiye și Azerbaidjan în perioada următoare. Liderul, de asemenea, a menționat că cele două țări vor continua să întreprindă acțiuni pentru a dezvolta cooperarea în numeroase domenii, în special în energie și transporturi.
Întâlnirea a avut loc la hotelul în care era cazat Erdoğan, iar la discuțiile au fost prezenți și ministrul de externe al Türkiye, Hakan Fidan, și ministrul de externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov.
Discuții despre pace în Caucazul de Sud
Separat, Erdoğan s-a întâlnit și cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, în marja summitului. Această întâlnire a marcat o interacțiune rară între cei doi lideri.
Erdoğan a discutat despre relațiile dintre Türkiye și Armenia într-o întâlnire axată pe eforturile de a asigura stabilitatea și pacea durabilă în Caucazul de Sud, conform declarației Direcției de Comunicare.
Președintele turc a salutat progresele în procesul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan, reafirmând că țara sa sprijină pacea, stabilitatea și dezvoltarea în regiune și că va continua să contribuie la aceste eforturi.
Erdoğan a menționat, de asemenea, că sunt luate în considerare măsuri pentru a îmbunătăți cooperarea dintre Türkiye și Armenia.
Liderul a sosit în China duminică și a purtat discuții bilaterale cu președintele Xi Jinping și prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, în aceeași zi. Agenda diplomatică a liderului turc evidențiază implicarea Ankarei în Asia, pe fondul dinamicii regionale în schimbare.
Summitul OCS din China
Cel de-al 25-lea summit al OCS s-a deschis oficial luni, cu discursul președintelui Xi. Inițial formată ca „Shanghai5” — incluzând China, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan — înainte ca Uzbekistanul să devină al șaselea membru, OCS a crescut de atunci pentru a include 10 state membre, doi observatori și 14 parteneri de dialog din Asia, Europa și Africa.
Astăzi, OCS reprezintă aproximativ 24% din suprafața terestră globală și 42% din populația lumii.
Statele membre contribuie cu aproximativ un sfert din PIB-ul global, iar comerțul dintre ele a crescut de aproape 100 de ori în ultimele două decenii.