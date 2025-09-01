Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că criza din Ucraina a izbucnit din cauza unui „puci” la Kiev în 2014, care, potrivit lui, a fost „provocat de Occident”, adăugând că încercările Occidentului de a aduce țara în NATO au escaladat și mai mult tensiunile.
„Această criză nu a izbucnit ca urmare a atacului Rusiei asupra Ucrainei, ci ca urmare a loviturii de stat din Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident, iar apoi prin încercările de a folosi forțele armate pentru a suprima rezistența regiunilor și a oamenilor care nu au acceptat acest puci”, a spus Putin la cel de-al 25-lea summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat în orașul-port Tianjin din nordul Chinei.
El a afirmat că conducerea politică de la Kiev, care se opunea aderării la NATO, a fost înlăturată după 2014, accentuând că eforturile Occidentului de a împinge Ucraina în alianță reprezentau o „amenințare directă” la adresa securității Rusiei.
Putin a notat că Moscova caută o soluție „pe termen lung și sustenabilă” pentru criza din Ucraina, abordând ceea ce el a numit cauzele fundamentale ale acesteia.
Liderul rus a descris, de asemenea, OCS ca fiind un „motor puternic” pentru stabilirea unui multilateralism autentic și a afirmat că modelele de ordine mondială dominate de America de Nord și Europa „devin o parte a trecutului.”
„Un sistem care ar înlocui modelele eurocentrice și euro-atlantice învechite și care ar ține cont de interesele celui mai larg spectru posibil de țări ar fi cu adevărat echilibrat și nu ar permite unor state să-și asigure securitatea în detrimentul altora,” a spus el.
Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „singurul care își dorește acest război este Rusia – de aceea vom continua să exercităm presiuni”.
El a acuzat Moscova că încearcă să prelungească războiul, în ciuda apelurilor globale pentru un armistițiu.
„Acum, în timpul vizitei sale în China, Putin va încerca din nou să se eschiveze. Acesta este sportul său numărul unu,” a spus Zelenski într-un mesaj video.
După întâlnirea sa față în față de luna trecută cu președintele american Donald Trump în statul american Alaska, Putin a spus că a discutat rezultatul summitului, pe care l-a descris ca o încercare de a „deschide calea către pace în Ucraina,” cu președintele chinez Xi Jinping.
Rusia va evalua propunerile Chinei și Indiei privind Ucraina, a adăugat el.
Între timp, Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi s-au întâlnit luni la Tianjin. Cei doi au discutat despre războiul din Ucraina, iar Modi a salutat „toate eforturile pentru a obține pacea”.
Moscova a lansat o „operațiune militară specială” împotriva Kievului în februarie 2022, iar conflictul armat a continuat de atunci, ducând la mii de morți și milioane de persoane strămutate în Ucraina.