Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că criza din Ucraina a izbucnit din cauza unui „puci” la Kiev în 2014, care, potrivit lui, a fost „provocat de Occident”, adăugând că încercările Occidentului de a aduce țara în NATO au escaladat și mai mult tensiunile.

„Această criză nu a izbucnit ca urmare a atacului Rusiei asupra Ucrainei, ci ca urmare a loviturii de stat din Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident, iar apoi prin încercările de a folosi forțele armate pentru a suprima rezistența regiunilor și a oamenilor care nu au acceptat acest puci”, a spus Putin la cel de-al 25-lea summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat în orașul-port Tianjin din nordul Chinei.

El a afirmat că conducerea politică de la Kiev, care se opunea aderării la NATO, a fost înlăturată după 2014, accentuând că eforturile Occidentului de a împinge Ucraina în alianță reprezentau o „amenințare directă” la adresa securității Rusiei.

Putin a notat că Moscova caută o soluție „pe termen lung și sustenabilă” pentru criza din Ucraina, abordând ceea ce el a numit cauzele fundamentale ale acesteia.

Liderul rus a descris, de asemenea, OCS ca fiind un „motor puternic” pentru stabilirea unui multilateralism autentic și a afirmat că modelele de ordine mondială dominate de America de Nord și Europa „devin o parte a trecutului.”

„Un sistem care ar înlocui modelele eurocentrice și euro-atlantice învechite și care ar ține cont de interesele celui mai larg spectru posibil de țări ar fi cu adevărat echilibrat și nu ar permite unor state să-și asigure securitatea în detrimentul altora,” a spus el.

Te-ar putea interesa și TRT World - No love lost: Why is it so difficult for Putin and Zelenskyy to meet?

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „singurul care își dorește acest război este Rusia – de aceea vom continua să exercităm presiuni”.