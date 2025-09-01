Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mulțumit Türkiye pentru eforturile sale de mediere în conflictul din Ucraina și și-a exprimat convingerea că Ankara va continua să joace un „rol deosebit” pentru găsirea unei soluții, în cadrul întâlnirii cu președintele Recep Tayyip Erdoğan, desfășurată în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din orașul-port chinez Tianjin.

Putin a declarat că, începând din luna mai, au avut loc trei runde de negocieri directe între Rusia și Ucraina la Istanbul. Potrivit acestuia, negocierile au permis părților să avanseze în mai multe chestiuni umanitare.

El a subliniat că implicarea Ankarei a fost esențială pentru crearea unui spațiu de dialog, descriind contribuția Türkiye drept „semnificativă” și „necesară”.

Liderul rus a mai spus că el și Erdoğan au discutat despre mai multe probleme regionale, inclusiv situația din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Caucaz.

Putin a subliniat că cooperarea cu Türkiye în numeroase domenii este „bine stabilită, solidă, utilă și bazată pe încredere”.

El a evidențiat că schimburile regulate de opinii la nivel prezidențial contribuie la menținerea unui dialog constructiv și respectuos, în conformitate cu principiile bunei vecinătăți.

Putin a menționat, de asemenea, creșterea continuă a volumului schimburilor comerciale și investițiilor între cele două țări. El a spus că comerțul bilateral a crescut cu 6,6% anul trecut și a adăugat încă 3% în prima jumătate a anului 2025. Companiile rusești, a remarcat el, sunt active în industria metalurgică și auto din Türkiye, în timp ce firmele turcești au o prezență vizibilă în Rusia în domenii precum ingineria mecanică, prelucrarea lemnului și metalurgia.

Activitatea comisiei interguvernamentale, care s-a reunit ultima dată la Moscova în luna iunie, a fost, de asemenea, citată ca un factor de impuls pentru cooperarea economică.