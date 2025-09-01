Președintele Vladimir Putin a declarat că „înțelegerile” la care a ajuns cu liderul american Donald Trump în cadrul unui summit din august au deschis calea către pace în Ucraina, subiect pe care intenționează să-l discute cu liderii prezenți la un summit regional în China.

Putin, prim-ministrul indian Narendra Modi și lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est participă la forumul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în orașul Tianjin, sub găzduirea președintelui Xi Jinping.

„Apreciem foarte mult eforturile și propunerile venite din partea Chinei și Indiei, menite să faciliteze rezolvarea crizei din Ucraina”, a declarat Putin în cadrul forumului.

„Sper că și înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul recentei întâlniri Rusia–SUA din Alaska vor contribui și ele la acest obiectiv.”