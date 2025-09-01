POLITICĂ
Putin afirmă că „înțelegerile” la care s-a ajuns la summitul din Alaska deschid calea către pace
Președintele rus afirmă că urmărește o soluție „sustenabilă și pe termen lung” la criza din Ucraina.
Putin declară că „înțelegerile” obținute la summitul din Alaska deschid calea către pacea în Ucraina. / AP
1 Septembrie 2025

Președintele Vladimir Putin a declarat că „înțelegerile” la care a ajuns cu liderul american Donald Trump în cadrul unui summit din august au deschis calea către pace în Ucraina, subiect pe care intenționează să-l discute cu liderii prezenți la un summit regional în China.

Putin, prim-ministrul indian Narendra Modi și lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est participă la forumul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în orașul Tianjin, sub găzduirea președintelui Xi Jinping.

„Apreciem foarte mult eforturile și propunerile venite din partea Chinei și Indiei, menite să faciliteze rezolvarea crizei din Ucraina”, a declarat Putin în cadrul forumului.

„Sper că și înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul recentei întâlniri Rusia–SUA din Alaska vor contribui și ele la acest obiectiv.”

El a menționat că i-a prezentat deja lui Xi, duminică, detaliile discuțiilor sale cu Trump și munca „deja în desfășurare” pentru rezolvarea conflictului, urmând să ofere mai multe detalii în întâlnirile bilaterale cu liderul chinez și alți participanți.

„Pentru ca soluționarea conflictului din Ucraina să fie sustenabilă și pe termen lung, trebuie abordate cauzele profunde ale crizei.”

O parte din sursa conflictului „constă în încercările continue ale Occidentului de a include Ucraina în NATO”, a reiterat Putin.

