Forțele armate ale Türkiye sunt mai puternice decât erau acum nouă ani, când țara a făcut fața unei tentative de lovitură de stat, a declarat sâmbătă președintele Recep Tayyip Erdoğan.
Forțele armate turce dispun acum de capacități de descurajare mai mari, a afirmat Erdoğan în cadrul ceremoniei de predare a drapelului și de începere a cursurilor la Colegiul Militar al Universității Naționale de Apărare din capitala Ankara.
El a subliniat că vor continua să sprijine armata turcă în ceea ce privește personalul, instruirea, echipamentele și capacitățile tehnologice.
„Chiar săptămâna aceasta, am realizat livrări foarte importante la (producătorul turc din domeniul apărării) ASELSAN.
Am livrat sistemele Domului de Oțel, constând în 47 de vehicule, armatei noastre. La TEKNOFEST Patria Albastră, am văzut de aproape la puterea noastră navală”, a menționat el.
Legături puternice
Subliniind cooperarea militară cu Siria de la înlăturarea regimului Assad în decembrie 2024, Erdoğan a declarat că Türkiye își extinde colaborarea cu vecina sa Siria pe o gamă largă de domenii, inclusiv în domeniul instruirii militare.
„Cred că legăturile puternice pe care personalul militar vizitator le-a stabilit cu țara și națiunea noastră vor ocupa un loc semnificativ în viitorul nostru comun.
Vom menține mereu contactul cu ei”, a adăugat președintele turc, exprimându-și speranța pentru proiecte comune în viitor.
Tentativa de lovitură de stat eșuată din 2016, în care 253 de persoane au fost ucise și 2 734 au fost rănite, a fost orchestrată de gruparea teroristă FETO.