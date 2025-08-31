Forțele armate ale Türkiye sunt mai puternice decât erau acum nouă ani, când țara a făcut fața unei tentative de lovitură de stat, a declarat sâmbătă președintele Recep Tayyip Erdoğan.

Forțele armate turce dispun acum de capacități de descurajare mai mari, a afirmat Erdoğan în cadrul ceremoniei de predare a drapelului și de începere a cursurilor la Colegiul Militar al Universității Naționale de Apărare din capitala Ankara.

El a subliniat că vor continua să sprijine armata turcă în ceea ce privește personalul, instruirea, echipamentele și capacitățile tehnologice.

„Chiar săptămâna aceasta, am realizat livrări foarte importante la (producătorul turc din domeniul apărării) ASELSAN.

Am livrat sistemele Domului de Oțel, constând în 47 de vehicule, armatei noastre. La TEKNOFEST Patria Albastră, am văzut de aproape la puterea noastră navală”, a menționat el.