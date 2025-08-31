TÜRKİYE
2 min de citire
Președintele Erdoğan: Forțele armate ale Türkiye au devenit mai puternice în ultimul deceniu
Președintele Erdoğan promite să continue să sprijine armata turcă în ceea ce privește personalul, pregătirea, echipamentele și capabilitățile tehnologice.
Președintele Erdoğan: Forțele armate ale Türkiye au devenit mai puternice în ultimul deceniu
Președintele turc susține un discurs la Concertul prilejuit de Ziua Victoriei, susținut la Complexul Prezidențial. / AA
31 August 2025

Forțele armate ale Türkiye sunt mai puternice decât erau acum nouă ani, când țara a făcut fața unei tentative de lovitură de stat, a declarat sâmbătă președintele Recep Tayyip Erdoğan.

Forțele armate turce dispun acum de capacități de descurajare mai mari, a afirmat Erdoğan în cadrul ceremoniei de predare a drapelului și de începere a cursurilor la Colegiul Militar al Universității Naționale de Apărare din capitala Ankara.

El a subliniat că vor continua să sprijine armata turcă în ceea ce privește personalul, instruirea, echipamentele și capacitățile tehnologice.

„Chiar săptămâna aceasta, am realizat livrări foarte importante la (producătorul turc din domeniul apărării) ASELSAN.

Am livrat sistemele Domului de Oțel, constând în 47 de vehicule, armatei noastre. La TEKNOFEST Patria Albastră, am văzut de aproape la puterea noastră navală”, a menționat el.

Te-ar putea interesa șiTRT World - 'Steel Dome': How Türkiye's new air defence shield operates
Recomandări

Legături puternice

Subliniind cooperarea militară cu Siria de la înlăturarea regimului Assad în decembrie 2024, Erdoğan a declarat că Türkiye își extinde colaborarea cu vecina sa Siria pe o gamă largă de domenii, inclusiv în domeniul instruirii militare.

„Cred că legăturile puternice pe care personalul militar vizitator le-a stabilit cu țara și națiunea noastră vor ocupa un loc semnificativ în viitorul nostru comun.

Vom menține mereu contactul cu ei”, a adăugat președintele turc, exprimându-și speranța pentru proiecte comune în viitor.

Te-ar putea interesa șiTRT World - Türkiye's Teknofest Blue Homeland hosts range of diverse events

Tentativa de lovitură de stat eșuată din 2016, în care 253 de persoane au fost ucise și 2 734 au fost rănite, a fost orchestrată de gruparea teroristă FETO.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us