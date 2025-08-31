Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, s-a întâlnit cu omologul său chinez, Xi Jinping, pentru a discuta despre relațiile bilaterale în cadrul unui summit desfășurat în orașul-port Tianjin din China.

Întâlnirea de duminică a avut loc în marja celui de-al 25-lea summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai, iar discuțiile s-au concentrat pe comerț, investiții și stabilitatea regională.

Președintele Erdoğan a subliniat că legăturile economice trebuie consolidate prin investiții sustenabile și echilibrate, adăugând că doar comerțul nu poate asigura stabilitatea pe termen lung.

„Comerțul bilateral ar trebui susținut prin investiții pentru a asigura echilibrul și sustenabilitatea; există un potențial enorm în domeniile tehnologiilor digitale, energiei, sănătății și turismului, iar o coordonare sporită între companiile chineze pentru a investi în Türkiye ar fi benefică”, a declarat președinția turcă într-un comunicat.