Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, s-a întâlnit cu omologul său chinez, Xi Jinping, pentru a discuta despre relațiile bilaterale în cadrul unui summit desfășurat în orașul-port Tianjin din China.
Întâlnirea de duminică a avut loc în marja celui de-al 25-lea summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai, iar discuțiile s-au concentrat pe comerț, investiții și stabilitatea regională.
Președintele Erdoğan a subliniat că legăturile economice trebuie consolidate prin investiții sustenabile și echilibrate, adăugând că doar comerțul nu poate asigura stabilitatea pe termen lung.
„Comerțul bilateral ar trebui susținut prin investiții pentru a asigura echilibrul și sustenabilitatea; există un potențial enorm în domeniile tehnologiilor digitale, energiei, sănătății și turismului, iar o coordonare sporită între companiile chineze pentru a investi în Türkiye ar fi benefică”, a declarat președinția turcă într-un comunicat.
Menținerea mecanismelor active
Președintele Erdoğan a subliniat, de asemenea, necesitatea unei alinieri mai mari între inițiativa turcă „Coridorul de Mijloc” și proiectul chinez „Centura și Drumul” pentru a îmbunătăți conectivitatea regională.
Ambele părți au convenit să mențină mecanismele de consultare active, să continue un dialog regulat și să consolideze cooperarea instituțională pentru a-și întări parteneriatul.
Subliniind legăturile strategice dintre Ankara și Beijing, președintele turc și-a reafirmat sprijinul pentru politica „O singură Chină”.
Liderii au discutat, de asemenea, despre crizele internaționale, inclusiv războiul dintre Rusia și Ucraina, situația umanitară din Gaza și posibilele măsuri comune privind Siria.