Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a plecat duminică în orașul Tianjin din China pentru a participa, în calitate de invitat de onoare, la cea de-a 25-a reuniune a Consiliului Șefilor de Stat al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Președintele Erdoğan a fost întâmpinat pe Aeroportul Internațional din Beijing de ministrul de stat Ley Haycao, ambasadorul Türkiye la Beijing, Selcuk Unal, și personalul ambasadei.

Erdoğan va participa la dineul oferit de președintele chinez, Xi Jinping, în onoarea liderilor prezenți, în marja Summitului Consiliului Șefilor de Stat al Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Președintele turc va susține un discurs în cadrul sesiunii extinse a summitului, care va avea loc luni, conform declarațiilor anterioare ale șefului Direcției de Comunicare a Türkiye, Burhanettin Duran.

Erdoğan se va afla în China în perioada 31 august - 1 septembrie.

Aceasta este prima vizită a lui Erdoğan în China din ultimii cinci ani și are loc pe fondul consolidării relațiilor strategice dintre Ankara și Beijing.

În cadrul summitului, Erdoğan are programate discuții bilaterale cu președintele chinez Xi Jinping, precum și cu alți lideri participanți.

Prima-doamnă a Türkiye, Emine Erdoğan, ministrul de externe, Hakan Fidan, șeful MIT, Ibrahim Kalin, ministrul energiei și resurselor naturale, Alparslan Bayraktar, ministrul trezoreriei și finanțelor, Mehmet Șimșek și ministrul apărării naționale, Yașar Guler au sosit, de asemenea, în Tianjin.

Ministrul industriei și tehnologiei, Mehmet Fatih Kacır, ministrul comerțului, Omer Bolat, vicepreședintele Partidului AK, Halit Yerebakan, vicepreședintele Partidului MHP, Ismail Faruk Aksu, șeful Direcției de Comunicare a Președinției, Burhanettin Duran, președintele industriei de apărare, Haluk Gorgun, și secretarul prezidențial, Hasan Dogan, l-au însoțit, de asemenea, pe președintele turc.