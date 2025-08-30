Președintele Recep Tayyip Erdoğan a emis un mesaj pe 30 august, comemorând Ziua Victoriei, un moment decisiv în istoria Türkiye.

În mesajul său de sâmbătă, Erdoğan a descris această zi ca un simbol al credinței neclintite, al spiritului eroic și al luptei colective pentru libertate și independență.

„Marea Victorie, câștigată datorită patriotismului armatei noastre eroice și voinței unite a națiunii noastre, a rupt lanțurile captivității și a deschis calea către independența noastră,” a declarat Erdoğan.

El a subliniat că Ziua Victoriei nu este doar o victorie militară, ci și o „renaștere” a națiunii turce și a luptei sale pentru existență și independență eternă.

Sub conducerea fondatorului Republicii Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, campania militară, care a făcut parte din Marea Ofensivă, a început pe 26 august 1922 și a consolidat independența Türkiye, finalizându-se pe 18 septembrie în același an.

Istoricii subliniază că acest triumf, condus de Atatürk, a proclamat hotărârea Türkiye de a-și asigura autoguvernarea și prezența durabilă în Anatolia.