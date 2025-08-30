Președintele Recep Tayyip Erdoğan a emis un mesaj pe 30 august, comemorând Ziua Victoriei, un moment decisiv în istoria Türkiye.
În mesajul său de sâmbătă, Erdoğan a descris această zi ca un simbol al credinței neclintite, al spiritului eroic și al luptei colective pentru libertate și independență.
„Marea Victorie, câștigată datorită patriotismului armatei noastre eroice și voinței unite a națiunii noastre, a rupt lanțurile captivității și a deschis calea către independența noastră,” a declarat Erdoğan.
El a subliniat că Ziua Victoriei nu este doar o victorie militară, ci și o „renaștere” a națiunii turce și a luptei sale pentru existență și independență eternă.
Sub conducerea fondatorului Republicii Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, campania militară, care a făcut parte din Marea Ofensivă, a început pe 26 august 1922 și a consolidat independența Türkiye, finalizându-se pe 18 septembrie în același an.
Istoricii subliniază că acest triumf, condus de Atatürk, a proclamat hotărârea Türkiye de a-și asigura autoguvernarea și prezența durabilă în Anatolia.
Națiunea turcă „nu își compromite niciodată independența”
Președintele Erdoğan a declarat că Ziua Victoriei a adus speranță nu doar națiunii turce, ci și tuturor popoarelor oprimate și înrobite.
„Prin această victorie, națiunea turcă a arătat din nou lumii întregi că nu va fi niciodată subjugată, nu va accepta captivitatea și nu își va compromite independența,” a afirmat Erdoğan.
El a menționat că victoria a devenit un simbol puternic al idealului de independență pentru toate națiunile care luptă pentru libertate împotriva opresiunii.
Președintele a subliniat că datoria națiunii este să ducă mai departe torța independenței către un viitor mai puternic, prin unitate și solidaritate.
„În această zi semnificativă, îi comemorăm cu recunoștință pe martirii noștri dragi care și-au sacrificat viața pentru patrie, și în special pe Mustafa Kemal, camarazii săi de arme, și veteranii noștri eroici,” a încheiat el.