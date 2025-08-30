Türkiye marchează cea de-a 103-a aniversare a Victoriei, marcând victoria decisivă din Bătălia de la Dumlupinar din 1922 împotriva armatelor grecești invadatoare.
Sub conducerea fondatorului Republicii Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, campania militară, parte a Marii Ofensive, lansată pe 26 august 1922, a consolidat independența Türkiye și s-a încheiat pe 18 septembrie în același an.
Istoricii subliniază că acest triumf, condus de Atatürk, a proclamat hotărârea Türkiye pentru autodeterminare și prezența sa durabilă în Anatolia.
Președintele turc a sărbătorit, de asemenea, Ziua Victoriei națiunii turce, declarând că aceasta nu este doar o victorie militară, ea „marchează renașterea națiunii noastre, lupta sa pentru existență și independența sa eternă”.
„Datoria noastră astăzi este să purtăm torța independenței, aprinsă pe 30 august, către un viitor mai puternic, în unitate și solidaritate,” a spus președintele sâmbătă.
Șeful Societății Istorice Turce, Yuksel Ozgen, a comparat victoria cu cea de la Malazgirt din 1071, numind-o o declarație că națiunea turcă va rămâne înrădăcinată pe pământurile anatoliene.
„Așa cum Bătălia de la Malazgirt a deschis porțile acestei regiuni și ne-a oferit șansa de a construi un nou orizont și o nouă civilizație, la fel și Marea Ofensivă și victoria din 30 august au declarat lumii că turcii sunt aici pentru a rămâne în Anatolia, că vom rămâne și că această permanență va dăinui pentru totdeauna,” a spus Ozgen.
„[...] Marea Ofensivă a rupt pânza cu care puterile imperialiste voiau să îmbrace turcii. A fost o lovitură dată mentalității care voia să-i alunge pe turci mai întâi din Europa și apoi din Anatolia în Asia Centrală.”
Sfârșitul ocupației
După înfrângerea Imperiului Otoman în Primul Război Mondial, Puterile Antantei au ocupat teritorii vaste ale țării, declanșând o rezistență hotărâtă cunoscută sub numele de Războiul de Independență.
Sub conducerea lui Atatürk, soldații turci au eliminat controlul străin din Anatolia.
Confruntarea decisivă de la Dumlupinar, în provincia Kutahya din vestul țării, pe 30 august 1922, a zdrobit diviziile grecești, întorcând conflictul greco-turc ireversibil în favoarea Türkiye.
Până la sfârșitul anului 1922, trupele străine s-au retras, deschizând calea pentru proclamarea Republicii Türkiye în anul următor.
Președintele turc, alături de miniștri și generali de rang înalt, este așteptat să depună o coroană de flori în cadrul unei ceremonii la mausoleul lui Atatürk, Anitkabir, din capitala Ankara.