Türkiye marchează cea de-a 103-a aniversare a Victoriei, marcând victoria decisivă din Bătălia de la Dumlupinar din 1922 împotriva armatelor grecești invadatoare.

Sub conducerea fondatorului Republicii Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, campania militară, parte a Marii Ofensive, lansată pe 26 august 1922, a consolidat independența Türkiye și s-a încheiat pe 18 septembrie în același an.

Istoricii subliniază că acest triumf, condus de Atatürk, a proclamat hotărârea Türkiye pentru autodeterminare și prezența sa durabilă în Anatolia.

Președintele turc a sărbătorit, de asemenea, Ziua Victoriei națiunii turce, declarând că aceasta nu este doar o victorie militară, ea „marchează renașterea națiunii noastre, lupta sa pentru existență și independența sa eternă”.

„Datoria noastră astăzi este să purtăm torța independenței, aprinsă pe 30 august, către un viitor mai puternic, în unitate și solidaritate,” a spus președintele sâmbătă.

Șeful Societății Istorice Turce, Yuksel Ozgen, a comparat victoria cu cea de la Malazgirt din 1071, numind-o o declarație că națiunea turcă va rămâne înrădăcinată pe pământurile anatoliene.

„Așa cum Bătălia de la Malazgirt a deschis porțile acestei regiuni și ne-a oferit șansa de a construi un nou orizont și o nouă civilizație, la fel și Marea Ofensivă și victoria din 30 august au declarat lumii că turcii sunt aici pentru a rămâne în Anatolia, că vom rămâne și că această permanență va dăinui pentru totdeauna,” a spus Ozgen.