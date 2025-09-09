ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a zguduit Grecia, fiind resimțit și în Atena
Epicentrul a fost înregistrat la patru kilometri de coastă, în apropierea orașului Nea Styra, dar, conform evaluărilor inițiale, nu au fost raportate victime sau pagube.
Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a zguduit Grecia, fiind resimțit și în Atena
În mai, un puternic cutremur de 6,1 grade a lovit largul insulei grecești Creta și s-a resimțit până în Egipt, precum și în capitala Greciei. / Reuters
9 Septembrie 2025

Conform declarațiilor oficiale, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a lovit coasta insulei Evia din Grecia, fiind resimțit puternic în Atena.

Seismul a avut loc la ora 00:30, ora locală (21:30 GMT), în larg, la 45 de kilometri nord-est de capitala Greciei, a precizat Institutul de Geodinamică al Observatorului Național din Atena, marți dimineață.

Epicentrul a fost localizat la patru kilometri de stațiunea de litoral Nea Styra, situată în sud-vestul insulei Evia, a doua cea mai mare insulă a Greciei, conform institutului.

Nu au fost raportate victime sau pagube imediate.

Într-un interviu acordat televiziunii ERT, primarul orașului apropiat Marathon, Stergios Tsirkas a descris cutremurul ca fiind „foarte intens”.

Zonă volatilă

Recomandări

În luna mai, un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a lovit largul insulei grecești Creta și a fost resimțit până în Egipt, precum și în capitala Greciei.

În lunile ianuarie și februarie, insula Santorini din Marea Egee, o destinație turistică importantă a Greciei, a suferit o activitate seismică excepțională.

Mii de cutremure au determinat câteva mii de locuitori să părăsească insula, însă aceștia s-au întors ulterior acasă.

Situată pe mai multe falii din sud-estul Mării Mediterane, Grecia este frecvent afectată de cutremure.

Ultimul cutremur mortal din această țară a avut loc în octombrie 2020, pe insula Samos, în Marea Egee.

Cu o magnitudine de șapte, acesta a ucis două persoane pe insula Samos și peste 100 în orașul-port Izmir din Türkiye.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us