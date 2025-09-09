Conform declarațiilor oficiale, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a lovit coasta insulei Evia din Grecia, fiind resimțit puternic în Atena.

Seismul a avut loc la ora 00:30, ora locală (21:30 GMT), în larg, la 45 de kilometri nord-est de capitala Greciei, a precizat Institutul de Geodinamică al Observatorului Național din Atena, marți dimineață.

Epicentrul a fost localizat la patru kilometri de stațiunea de litoral Nea Styra, situată în sud-vestul insulei Evia, a doua cea mai mare insulă a Greciei, conform institutului.

Nu au fost raportate victime sau pagube imediate.

Într-un interviu acordat televiziunii ERT, primarul orașului apropiat Marathon, Stergios Tsirkas a descris cutremurul ca fiind „foarte intens”.

Zonă volatilă