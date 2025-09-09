Conform declarațiilor oficiale, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a lovit coasta insulei Evia din Grecia, fiind resimțit puternic în Atena.
Seismul a avut loc la ora 00:30, ora locală (21:30 GMT), în larg, la 45 de kilometri nord-est de capitala Greciei, a precizat Institutul de Geodinamică al Observatorului Național din Atena, marți dimineață.
Epicentrul a fost localizat la patru kilometri de stațiunea de litoral Nea Styra, situată în sud-vestul insulei Evia, a doua cea mai mare insulă a Greciei, conform institutului.
Nu au fost raportate victime sau pagube imediate.
Într-un interviu acordat televiziunii ERT, primarul orașului apropiat Marathon, Stergios Tsirkas a descris cutremurul ca fiind „foarte intens”.
Zonă volatilă
În luna mai, un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a lovit largul insulei grecești Creta și a fost resimțit până în Egipt, precum și în capitala Greciei.
În lunile ianuarie și februarie, insula Santorini din Marea Egee, o destinație turistică importantă a Greciei, a suferit o activitate seismică excepțională.
Mii de cutremure au determinat câteva mii de locuitori să părăsească insula, însă aceștia s-au întors ulterior acasă.
Situată pe mai multe falii din sud-estul Mării Mediterane, Grecia este frecvent afectată de cutremure.
Ultimul cutremur mortal din această țară a avut loc în octombrie 2020, pe insula Samos, în Marea Egee.
Cu o magnitudine de șapte, acesta a ucis două persoane pe insula Samos și peste 100 în orașul-port Izmir din Türkiye.