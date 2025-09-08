Doi polițiști au fost uciși și alți doi au fost răniți într-un atac armat asupra unei secții de poliție din provincia Izmir, situată în vestul Türkiye, luni, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat, au declarat oficialii.

Adolescentul a deschis focul cu o pușcă asupra secției de poliție Salih İșgören din districtul Balçova al orașului Izmir.

Ministrul de interne, Ali Yerlikaya a declarat că atacul „odios” asupra secției de poliție din Balçova, un district situat la vest de orașul turistic, a dus la moartea a doi ofițeri și la rănirea gravă a unui al treilea, în timp ce un alt ofițer a suferit „răni minore”.

„Suspectul incidentului, E.B., în vârstă de 16 ani, a fost arestat și a fost deschisă o anchetă”, a scris Yerlikaya pe X.