Doi polițiști au fost uciși și alți doi au fost răniți într-un atac armat asupra unei secții de poliție din provincia Izmir, situată în vestul Türkiye, luni, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat, au declarat oficialii.
Adolescentul a deschis focul cu o pușcă asupra secției de poliție Salih İșgören din districtul Balçova al orașului Izmir.
Ministrul de interne, Ali Yerlikaya a declarat că atacul „odios” asupra secției de poliție din Balçova, un district situat la vest de orașul turistic, a dus la moartea a doi ofițeri și la rănirea gravă a unui al treilea, în timp ce un alt ofițer a suferit „răni minore”.
„Suspectul incidentului, E.B., în vârstă de 16 ani, a fost arestat și a fost deschisă o anchetă”, a scris Yerlikaya pe X.
Ofițerul rănit a fost transportat la Spitalul de Cercetare și Aplicare al Universității Dokuz Eylül.
Ministrul justiției, Yılmaz Tunç a anunțat că o anchetă judiciară privind atacul a fost lansată de Parchetul General din Izmir.
„O anchetă judiciară a fost lansată imediat de Parchetul General din Izmir în legătură cu incidentul, fiind desemnați 6 procurori şi 2 procurori adjuncți”, a postat Tunç pe X, condamnând atacul armat.
Poliția a intervenit imediat în zonă, impunând măsuri stricte de securitate, conform relatărilor media. Primarul Izmirului, Cemil Tugay a condamnat atacul „trădător” și a transmis condoleanțe familiilor celor uciși, într-o postare pe X.