TÜRKİYE
2 min de citire
Atac armat asupra unei secții de poliție din vestul Türkiye, soldat cu moartea a doi ofițeri
Un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat în legătură cu incidentul de împușcare din provincia Izmir din Türkiye, care a lăsat și alți doi polițiști răniți.
Atac armat asupra unei secții de poliție din vestul Türkiye, soldat cu moartea a doi ofițeri
Poliția a împânzit imediat zona, impunând măsuri stricte de securitate, potrivit relatărilor din presă. / AA
8 Septembrie 2025

Doi polițiști au fost uciși și alți doi au fost răniți într-un atac armat asupra unei secții de poliție din provincia Izmir, situată în vestul Türkiye, luni, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat, au declarat oficialii.

Adolescentul a deschis focul cu o pușcă asupra secției de poliție Salih İșgören din districtul Balçova al orașului Izmir.

Ministrul de interne, Ali Yerlikaya a declarat că atacul „odios” asupra secției de poliție din Balçova, un district situat la vest de orașul turistic, a dus la moartea a doi ofițeri și la rănirea gravă a unui al treilea, în timp ce un alt ofițer a suferit „răni minore”.

„Suspectul incidentului, E.B., în vârstă de 16 ani, a fost arestat și a fost deschisă o anchetă”, a scris Yerlikaya pe X.

Recomandări

Ofițerul rănit a fost transportat la Spitalul de Cercetare și Aplicare al Universității Dokuz Eylül.

Ministrul justiției, Yılmaz Tunç a anunțat că o anchetă judiciară privind atacul a fost lansată de Parchetul General din Izmir.

„O anchetă judiciară a fost lansată imediat de Parchetul General din Izmir în legătură cu incidentul, fiind desemnați 6 procurori şi 2 procurori adjuncți”, a postat Tunç pe X, condamnând atacul armat.

Poliția a intervenit imediat în zonă, impunând măsuri stricte de securitate, conform relatărilor media. Primarul Izmirului, Cemil Tugay a condamnat atacul „trădător” și a transmis condoleanțe familiilor celor uciși, într-o postare pe X.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us