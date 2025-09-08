ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Cinci morți în atacul din estul Ierusalimului
Grupul de rezistență Hamas afirmă că atacul este o reacție firească la „crimele de ocupație și genocidul pe care Israelul le comite împotriva poporului palestinian”.
Cinci morți în atacul din estul Ierusalimului
Atacul a avut loc la intersecția Ramot de pe strada Yigal și a lăsat în jur de 15 răniți, potrivit unei declarații anterioare a MDA. / AA
8 Septembrie 2025

Atacatori înarmați au deschis focul luni la o stație de autobuz din Ierusalimul de Est ocupat de Israel, ucigând cinci persoane și rănind mai multe altele.

Poliția israeliană a declarat că cei doi atacatori au fost, de asemenea, uciși.

Autoritățile au precizat că alte șapte persoane se află în stare gravă.

Printre decedați se numără un bărbat „de aproximativ 50 de ani și trei bărbați în jur de 30 de ani”, conform unui comunicat al serviciului de urgență MDA, care a adăugat că oferă îngrijiri medicale mai multor răniți.

Atacul a avut loc în cursul dimineții, la intersecția Ramot de pe strada Yigal, și a lăsat aproximativ 15 persoane rănite, conform unei declarații anterioare a MDA.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a anunțat că acesta ține o ședință pentru a evalua situația după atac.

Recomandări

„Afirmăm că această operațiune este un răspuns firesc la crimele ocupației israeliene și la genocidul pe care îl comite împotriva poporului nostru”, a declarat gruparea de rezistență palestiniană Hamas într-un comunicat.

Poliția a declarat că atacatorii au deschis focul asupra unei stații de autobuz după ce au sosit cu un vehicul.

„Un ofițer de securitate și un civil aflați la fața locului au reacționat imediat, au deschis focul și i-au neutralizat pe atacatori”, se arată într-un comunicat al poliției.

Israelul a ucis peste 64.000 de palestinieni, majoritatea civili, în războiul său împotriva Fâșiei Gaza. De asemenea, guvernul de extremă dreapta al lui Netanyahu intenționează să crească numărul așezărilor evreiești ilegale din Cisiordania ocupată, subminând astfel perspectiva unui viitor stat palestinian.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Un oficial iordanian promite că arabii nu vor curăța mizeria lăsată de premierul Netanyahu
Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us