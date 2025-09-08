Atacatori înarmați au deschis focul luni la o stație de autobuz din Ierusalimul de Est ocupat de Israel, ucigând cinci persoane și rănind mai multe altele.

Poliția israeliană a declarat că cei doi atacatori au fost, de asemenea, uciși.

Autoritățile au precizat că alte șapte persoane se află în stare gravă.

Printre decedați se numără un bărbat „de aproximativ 50 de ani și trei bărbați în jur de 30 de ani”, conform unui comunicat al serviciului de urgență MDA, care a adăugat că oferă îngrijiri medicale mai multor răniți.

Atacul a avut loc în cursul dimineții, la intersecția Ramot de pe strada Yigal, și a lăsat aproximativ 15 persoane rănite, conform unei declarații anterioare a MDA.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a anunțat că acesta ține o ședință pentru a evalua situația după atac.