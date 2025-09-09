Guvernul a anulat interdicția impusă săptămâna trecută asupra rețelelor sociale, a anunțat marți Prithvi Subba Gurung, purtător de cuvânt al Cabinetului și ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației.

Decizia a fost luată după ce 19 persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în protestele „Gen Z” de luni, care au fost declanșate de nemulțumirea față de corupția răspândită. Interdicția asupra rețelelor sociale a alimentat furia protestatarilor.

„Am retras blocarea rețelelor sociale. Acestea funcționează acum”, a declarat Gurung pentru Reuters.

Prim-ministrul K.P. Sharma Oli a afirmat că este întristat de incidentele de violență cauzate de „infiltrarea din diverse centre egoiste”.

Guvernul va oferi compensații familiilor celor decedați și va asigura tratament gratuit pentru persoanele rănite, a adăugat acesta.

„Un comitet de investigare va fi înființat pentru a identifica cauzele, a evalua pierderile și a sugera măsuri în termen de 15 zile pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente în viitor”, a declarat Oli într-un comunicat emis luni seara târziu.