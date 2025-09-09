ACTUALITĂȚI
Nepal ridică interdicția asupra rețelelor sociale în timp ce bilanțul protestelor crește la 19 morți
Nepal a ridicat interdicția asupra rețelelor de socializare după proteste care au dus la moartea a 19 persoane, a declarat un ministru al guvernului.
Guvernul a decis săptămâna trecută să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, o decizie care a stârnit furia tinerilor. / Reuters
9 Septembrie 2025

Guvernul a anulat interdicția impusă săptămâna trecută asupra rețelelor sociale, a anunțat marți Prithvi Subba Gurung, purtător de cuvânt al Cabinetului și ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației.

Decizia a fost luată după ce 19 persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în protestele „Gen Z” de luni, care au fost declanșate de nemulțumirea față de corupția răspândită. Interdicția asupra rețelelor sociale a alimentat furia protestatarilor.

„Am retras blocarea rețelelor sociale. Acestea funcționează acum”, a declarat Gurung pentru Reuters.

Prim-ministrul K.P. Sharma Oli a afirmat că este întristat de incidentele de violență cauzate de „infiltrarea din diverse centre egoiste”.

Guvernul va oferi compensații familiilor celor decedați și va asigura tratament gratuit pentru persoanele rănite, a adăugat acesta.

„Un comitet de investigare va fi înființat pentru a identifica cauzele, a evalua pierderile și a sugera măsuri în termen de 15 zile pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente în viitor”, a declarat Oli într-un comunicat emis luni seara târziu.

Protestele „Gen Z”

Organizatorii protestelor, care s-au extins și în alte orașe din această țară himalayană, le-au numit „demonstrații ale generației Z.”

Aceștia susțin că demonstrațiile reflectă frustrarea generalizată a tinerilor față de lipsa de acțiune a guvernului în combaterea corupției și în crearea de oportunități economice.

Săptămâna trecută, guvernul a decis să blocheze accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, o decizie care a stârnit furia tinerilor.

Oficialii au declarat că blocarea a vizat platformele ce nu s-au înregistrat la guvern, în cadrul unei campanii împotriva conturilor false, dezinformării și discursurilor de ură.

Principalul partid de opoziție din Nepal a criticat această decizie.

