Türkiye salută decizia OSCE privind dizolvarea Grupului de la Minsk
Ministerul de Externe al Türkiye salută această hotărâre ca fiind o etapă importantă în procesul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan.
Türkiye, un susținător constant al Azerbaidjanului, consideră dizolvarea drept un pas către o pace durabilă în Caucazul de Sud. / AA
2 Septembrie 2025

Türkiye a salutat decizia Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în privința dizolvării Grupului de la Minsk, un organism înființat acum mai bine de trei decenii pentru a media conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan în regiunea Karabah.

„Salutăm decizia luată de Consiliul Ministerial al OSCE pe 1 septembrie 2025, privind dizolvarea Grupului de la Minsk și a structurilor sale afiliate”, a declarat marți Ministerul de Externe al Türkiye într-un comunicat.

„Această decizie istorică, posibilă datorită eforturilor comune ale celor două țări, reprezintă unul dintre momentele semnificative în procesul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia”, se mai arată în comunicat.

Grupul de la Minsk a fost înființat în 1992 pentru a facilita o soluție pașnică a conflictului din Karabah, având Rusia, SUA și Franța ca președinți comuni, însă nu a reușit să producă o înțelegere durabilă. Azerbaidjanul a cerut de mult timp dizolvarea grupului, considerând-o o condiție prealabilă pentru avansarea către un acord de pace formal cu Armenia.

Decizia de a desființa grupul a fost luată în urma unui summit desfășurat la Casa Albă pe 8 august, găzduit de președintele american Donald Trump, în cadrul căruia președintele azer Ilham Aliyev și prim-ministrul armean Nikol Pașinian au purtat discuții. Ulterior, miniștrii de externe ai ambelor țări au depus o cerere comună către OSCE pentru dizolvarea grupului.

Türkiye a susținut constant Azerbaidjanul în conflict și a prezentat dizolvarea grupului ca un pas spre crearea unei păci durabile în Caucazul de Sud.

