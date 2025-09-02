Türkiye a salutat decizia Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în privința dizolvării Grupului de la Minsk, un organism înființat acum mai bine de trei decenii pentru a media conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan în regiunea Karabah.

„Salutăm decizia luată de Consiliul Ministerial al OSCE pe 1 septembrie 2025, privind dizolvarea Grupului de la Minsk și a structurilor sale afiliate”, a declarat marți Ministerul de Externe al Türkiye într-un comunicat.

„Această decizie istorică, posibilă datorită eforturilor comune ale celor două țări, reprezintă unul dintre momentele semnificative în procesul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia”, se mai arată în comunicat.