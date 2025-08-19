Președintele SUA, Donald Trump a declarat că a discutat cu președintele rus Vladimir Putin și că se fac pregătiri pentru o întâlnire între acesta și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, într-o locație care urmează să fie stabilită.

„Vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Witkoff coordonează cu Moscova și Kievul”, a spus Trump luni, adăugând că „toată lumea este foarte încântată de posibilitatea de a obține pacea între Rusia și Ucraina”.

El a menționat că, după o întâlnire bilaterală așteptată între Putin și Zelenski, „vor organiza o altă întâlnire, una trilaterală, la care va participa însuși împreună cu cei doi președinți”.

O sursă familiarizată cu apelul a declarat pentru agenția de știri AFP că Putin i-a transmis lui Trump disponibilitatea sa de a se întâlni cu Zelenski.

Apelul a avut loc în timpul unei pauze din discuțiile lui Trump la Casa Albă cu liderii europeni, la câteva zile după summitul său din Alaska cu Putin.

La rândul său, Zelenski a declarat că Ucraina sprijină eforturile lui Trump în vederea „opririi războiului Rusia-Ucraina și găsirii unei căi diplomatice pentru a-l încheia”, confirmând disponibilitatea sa de a participa la un summit trilateral.

El i-a mulțumit lui Trump „pentru eforturile de a opri uciderile” și a spus că Ucraina este deschisă să organizeze alegeri odată ce securitatea și pacea vor fi asigurate.