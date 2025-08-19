POLITICĂ
Trump afirmă că se fac pregătiri pentru o întâlnire între Putin și Zelenski
Președintele SUA semnalează o posibilă întâlnire trilaterală, liderii europeni susțin garanții de securitate pentru Ucraina.
acum 13 ore

Președintele SUA, Donald Trump a declarat că a discutat cu președintele rus Vladimir Putin și că se fac pregătiri pentru o întâlnire între acesta și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, într-o locație care urmează să fie stabilită.

„Vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Witkoff coordonează cu Moscova și Kievul”, a spus Trump luni, adăugând că „toată lumea este foarte încântată de posibilitatea de a obține pacea între Rusia și Ucraina”.

El a menționat că, după o întâlnire bilaterală așteptată între Putin și Zelenski, „vor organiza o altă întâlnire, una trilaterală, la care va participa însuși împreună cu cei doi președinți”.

O sursă familiarizată cu apelul a declarat pentru agenția de știri AFP că Putin i-a transmis lui Trump disponibilitatea sa de a se întâlni cu Zelenski.

Apelul a avut loc în timpul unei pauze din discuțiile lui Trump la Casa Albă cu liderii europeni, la câteva zile după summitul său din Alaska cu Putin.

La rândul său, Zelenski a declarat că Ucraina sprijină eforturile lui Trump în vederea „opririi războiului Rusia-Ucraina și găsirii unei căi diplomatice pentru a-l încheia”, confirmând disponibilitatea sa de a participa la un summit trilateral.

El i-a mulțumit lui Trump „pentru eforturile de a opri uciderile” și a spus că Ucraina este deschisă să organizeze alegeri odată ce securitatea și pacea vor fi asigurate.

Zelenski a mai subliniat că „acum au posibilitatea de a achiziționa arme din Statele Unite, iar acest lucru este foarte important pentru a oferi garanții de securitate pentru reînarmarea armatei ucrainene”.

Mai devreme în cursul zilei de luni, Trump a postat pe Truth Social, îndemnând Kievul să renunțe la eforturile de a recuceri Crimeea și la aspirațiile sale de a adera la NATO.

Îngrijorările Europei

Zelenski a răspuns pe X că „Rusia poate fi constrânsă la pace doar prin forță, iar președintele Trump are acea forță”.

Cancelarul german Friedrich Merz, vorbind după întâlnirea de la Washington, a declarat că „acestea sunt zile decisive pentru Ucraina” și și-a exprimat îndoiala cu privire la „dacă Putin va avea curajul să participe la un summit cu Zelenski prezent.”

Merz a salutat anunțul lui Trump privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, spunând că așteptările de la discuții „nu doar că au fost îndeplinite, ci depășite” și a subliniat că „toată Europa ar trebui să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina”.

