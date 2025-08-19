Administrația președintelui Donald Trump a revocat peste 6 000 de vize pentru studenți din cauza depășirii perioadei de ședere sau a încălcării legii, inclusiv un număr mic pentru „susținerea terorismului”, a declarat luni un oficial al Departamentului de Stat.

Această măsură, raportată inițial de Fox Digital, vine în contextul în care administrația Trump a adoptat o abordare deosebit de strictă față de vizele pentru studenți, ca parte a campaniei împotriva imigrației ilegale, intensificând verificările pe rețelele de socializare și extinzând procedurile de control.

Directivele Departamentului de Stat din acest an au cerut diplomaților americani din străinătate să fie vigilenți față de orice solicitanți care ar putea fi considerați ostili Statelor Unite sau care au un istoric de activism politic.

Aproximativ 4 000 de vize au fost anulate deoarece vizitatorii au încălcat legea, majoritatea cazurilor fiind legate de agresiuni, a declarat oficialul luni. Conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor și furturile au fost alte infracțiuni menționate, a adăugat acesta.

Aproximativ 200-300 de vize au fost revocate pentru terorism, conform unei reguli din Manualul de Afaceri Externe al Departamentului de Stat, care identifică motivele de ineligibilitate ca fiind „implicarea în activități teroriste” sau „legături cu anumite organizații teroriste.”

Oficialul nu a specificat grupurile pe care studenții ale căror vize au fost revocate le-ar fi susținut.