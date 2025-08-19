POLITICĂ
3 min de citire
Administrația Trump a revocat vizele a peste 6 000 de studenți, potrivit Departamentului de Stat
Măsura este luată în contextul în care administrația Trump adoptă o abordare dură față de vizele pentru studenți, înăsprind verificarea activității pe rețelele de socializare și extinzând procedurile de control.
Administrația Trump a revocat vizele a peste 6 000 de studenți, potrivit Departamentului de Stat
Rubio a declarat că mii de vize au fost revocate, inclusiv pentru studenți, din cauza unor activități considerate opuse politicii externe a SUA. / AP
acum 13 ore

Administrația președintelui Donald Trump a revocat peste 6 000 de vize pentru studenți din cauza depășirii perioadei de ședere sau a încălcării legii, inclusiv un număr mic pentru „susținerea terorismului”, a declarat luni un oficial al Departamentului de Stat.

Această măsură, raportată inițial de Fox Digital, vine în contextul în care administrația Trump a adoptat o abordare deosebit de strictă față de vizele pentru studenți, ca parte a campaniei împotriva imigrației ilegale, intensificând verificările pe rețelele de socializare și extinzând procedurile de control.

Directivele Departamentului de Stat din acest an au cerut diplomaților americani din străinătate să fie vigilenți față de orice solicitanți care ar putea fi considerați ostili Statelor Unite sau care au un istoric de activism politic.

Aproximativ 4 000 de vize au fost anulate deoarece vizitatorii au încălcat legea, majoritatea cazurilor fiind legate de agresiuni, a declarat oficialul luni. Conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor și furturile au fost alte infracțiuni menționate, a adăugat acesta.

Aproximativ 200-300 de vize au fost revocate pentru terorism, conform unei reguli din Manualul de Afaceri Externe al Departamentului de Stat, care identifică motivele de ineligibilitate ca fiind „implicarea în activități teroriste” sau „legături cu anumite organizații teroriste.”

Oficialul nu a specificat grupurile pe care studenții ale căror vize au fost revocate le-ar fi susținut.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Trump admin restores visa registration for thousands of foreign students
Recomandări

Restricții privind imigrația

Președintele Donald Trump s-a ciocnit cu mai multe universități de top din SUA, acuzându-le că au devenit bastioane ale antisemitismului, în urma protestelor studențești de amploare care susțin drepturile palestinienilor în contextul războiului Israelului în Gaza.

În disputa sa cu Harvard, Trump a înghețat finanțarea pentru cercetări și a amenințat cu retragerea statutului de scutire fiscală al universității, ceea ce a determinat mai multe țări europene să crească granturile de cercetare pentru a atrage talente.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că a revocat vizele a sute, poate chiar mii de persoane, inclusiv studenți, deoarece aceștia s-au implicat în activități care, potrivit lui, contravin priorităților de politică externă ale SUA.

Oficialii administrației Trump au afirmat că deținătorii de vize pentru studenți și de carduri verzi pot fi deportați pentru sprijinul lor față de palestinieni și criticile aduse comportamentului Israelului în războiul din Gaza, considerând aceste acțiuni o amenințare la adresa politicii externe a SUA și acuzându-i că ar fi pro-Hamas.

Criticii lui Trump au numit acest efort un atac asupra drepturilor la libertatea de exprimare garantate de Primul Amendament al Constituției SUA.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us