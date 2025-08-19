Administrația președintelui Donald Trump a revocat peste 6 000 de vize pentru studenți din cauza depășirii perioadei de ședere sau a încălcării legii, inclusiv un număr mic pentru „susținerea terorismului”, a declarat luni un oficial al Departamentului de Stat.
Această măsură, raportată inițial de Fox Digital, vine în contextul în care administrația Trump a adoptat o abordare deosebit de strictă față de vizele pentru studenți, ca parte a campaniei împotriva imigrației ilegale, intensificând verificările pe rețelele de socializare și extinzând procedurile de control.
Directivele Departamentului de Stat din acest an au cerut diplomaților americani din străinătate să fie vigilenți față de orice solicitanți care ar putea fi considerați ostili Statelor Unite sau care au un istoric de activism politic.
Aproximativ 4 000 de vize au fost anulate deoarece vizitatorii au încălcat legea, majoritatea cazurilor fiind legate de agresiuni, a declarat oficialul luni. Conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor și furturile au fost alte infracțiuni menționate, a adăugat acesta.
Aproximativ 200-300 de vize au fost revocate pentru terorism, conform unei reguli din Manualul de Afaceri Externe al Departamentului de Stat, care identifică motivele de ineligibilitate ca fiind „implicarea în activități teroriste” sau „legături cu anumite organizații teroriste.”
Oficialul nu a specificat grupurile pe care studenții ale căror vize au fost revocate le-ar fi susținut.
Restricții privind imigrația
Președintele Donald Trump s-a ciocnit cu mai multe universități de top din SUA, acuzându-le că au devenit bastioane ale antisemitismului, în urma protestelor studențești de amploare care susțin drepturile palestinienilor în contextul războiului Israelului în Gaza.
În disputa sa cu Harvard, Trump a înghețat finanțarea pentru cercetări și a amenințat cu retragerea statutului de scutire fiscală al universității, ceea ce a determinat mai multe țări europene să crească granturile de cercetare pentru a atrage talente.
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că a revocat vizele a sute, poate chiar mii de persoane, inclusiv studenți, deoarece aceștia s-au implicat în activități care, potrivit lui, contravin priorităților de politică externă ale SUA.
Oficialii administrației Trump au afirmat că deținătorii de vize pentru studenți și de carduri verzi pot fi deportați pentru sprijinul lor față de palestinieni și criticile aduse comportamentului Israelului în războiul din Gaza, considerând aceste acțiuni o amenințare la adresa politicii externe a SUA și acuzându-i că ar fi pro-Hamas.
Criticii lui Trump au numit acest efort un atac asupra drepturilor la libertatea de exprimare garantate de Primul Amendament al Constituției SUA.