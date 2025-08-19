Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, urmează să se întâlnească marți cu principalul diplomat al Chinei, într-un semn al reducerii tensiunilor dintre cei doi vecini înarmați nuclear, după un impas de mai mulți ani între aceste puteri asiatice.

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, care a sosit luni în India, are programate discuții cu Modi și alți lideri, inclusiv cu consilierul național de securitate Ajit Doval, despre granița disputată din Munții Himalaya. Se așteaptă ca pe agenda discuțiilor să figureze reducerea numărului de trupe de la graniță și reluarea unor activități comerciale în zonă.

Principalul diplomat al Chinei salută „tendința pozitivă” în relațiile cu India

Relațiile dintre China și India se află pe o „tendință pozitivă” spre cooperare, a declarat ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, omologului său indian la New Delhi, conform unui rezumat al întâlnirii publicat marți. Cele două națiuni cu cea mai mare populație din lume sunt rivali puternici, concurând pentru influență în Asia de Sud, și au fost implicate într-un conflict de frontieră mortal în 2020.

India face parte, de asemenea, din alianța de securitate Quad, alături de Statele Unite, Australia și Japonia, văzută ca o contrapondere la influența Chinei. Totuși, în contextul turbulențelor comerciale și geopolitice globale declanșate de războiul tarifar al președintelui american Donald Trump, cele două țări au făcut pași pentru a-și îmbunătăți relațiile.

În timpul discuțiilor de luni cu ministrul indian al afacerilor externe, Subrahmanyam Jaishankar, Wang a declarat că cele două țări ar trebui să „se privească reciproc ca parteneri și oportunități, nu ca adversari sau amenințări”. El a subliniat reluarea „dialogului la toate nivelurile” și „menținerea păcii și liniștii în zonele de frontieră” ca dovezi ale faptului că relațiile bilaterale se află pe o „tendință pozitivă de revenire la calea principală a cooperării”.

Wang este, de asemenea, așteptat să se întâlnească cu prim-ministrul Narendra Modi în timpul vizitei sale de trei zile.

Compromis la cel mai înalt nivel politic

Disputa de frontieră dintre India și China, care durează de decenii, s-a agravat în 2020 după un conflict mortal între trupele lor în regiunea Ladakh. Răcirea relațiilor a afectat comerțul, diplomația și transportul aerian, în timp ce ambele părți au desfășurat zeci de mii de forțe de securitate în zonele de frontieră.

De atunci, s-au făcut unele progrese. Anul trecut, India și China au convenit asupra unui pact privind patrulele de frontieră și au retras forțele suplimentare din anumite zone de frontieră. Ambele țări continuă să-și fortifice granița prin construirea de drumuri și rețele feroviare.

În ultimele luni, cele două țări au intensificat vizitele oficiale și au discutat despre relaxarea unor restricții comerciale, facilitarea circulației cetățenilor și acordarea de vize pentru oamenii de afaceri. În iunie, Beijingul a permis pelerinilor din India să viziteze locuri sfinte din Tibet. Ambele părți lucrează pentru a restabili zborurile directe.

Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a declarat că India și China discută despre reluarea comerțului prin trei puncte de-a lungul graniței lor de 3.488 de kilometri.

Manoj Joshi, cercetător la Observer Research Foundation, un think tank din New Delhi, a declarat că relațiile sunt încă la un nivel nesigur de normalizare.

„Rezolvarea problemei de frontieră dintre cele două țări necesită un compromis politic la cel mai înalt nivel”, a spus Joshi, care a fost și membru al consiliului consultativ pentru Consiliul Național de Securitate al Indiei. El a subliniat că țările „încă se vorbesc una pe alta când vine vorba de disputa de frontieră și problemele conexe”.