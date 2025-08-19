Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, urmează să se întâlnească marți cu principalul diplomat al Chinei, într-un semn al reducerii tensiunilor dintre cei doi vecini înarmați nuclear, după un impas de mai mulți ani între aceste puteri asiatice.
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, care a sosit luni în India, are programate discuții cu Modi și alți lideri, inclusiv cu consilierul național de securitate Ajit Doval, despre granița disputată din Munții Himalaya. Se așteaptă ca pe agenda discuțiilor să figureze reducerea numărului de trupe de la graniță și reluarea unor activități comerciale în zonă.
Principalul diplomat al Chinei salută „tendința pozitivă” în relațiile cu India
Relațiile dintre China și India se află pe o „tendință pozitivă” spre cooperare, a declarat ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, omologului său indian la New Delhi, conform unui rezumat al întâlnirii publicat marți. Cele două națiuni cu cea mai mare populație din lume sunt rivali puternici, concurând pentru influență în Asia de Sud, și au fost implicate într-un conflict de frontieră mortal în 2020.
India face parte, de asemenea, din alianța de securitate Quad, alături de Statele Unite, Australia și Japonia, văzută ca o contrapondere la influența Chinei. Totuși, în contextul turbulențelor comerciale și geopolitice globale declanșate de războiul tarifar al președintelui american Donald Trump, cele două țări au făcut pași pentru a-și îmbunătăți relațiile.
În timpul discuțiilor de luni cu ministrul indian al afacerilor externe, Subrahmanyam Jaishankar, Wang a declarat că cele două țări ar trebui să „se privească reciproc ca parteneri și oportunități, nu ca adversari sau amenințări”. El a subliniat reluarea „dialogului la toate nivelurile” și „menținerea păcii și liniștii în zonele de frontieră” ca dovezi ale faptului că relațiile bilaterale se află pe o „tendință pozitivă de revenire la calea principală a cooperării”.
Wang este, de asemenea, așteptat să se întâlnească cu prim-ministrul Narendra Modi în timpul vizitei sale de trei zile.
Compromis la cel mai înalt nivel politic
Disputa de frontieră dintre India și China, care durează de decenii, s-a agravat în 2020 după un conflict mortal între trupele lor în regiunea Ladakh. Răcirea relațiilor a afectat comerțul, diplomația și transportul aerian, în timp ce ambele părți au desfășurat zeci de mii de forțe de securitate în zonele de frontieră.
De atunci, s-au făcut unele progrese. Anul trecut, India și China au convenit asupra unui pact privind patrulele de frontieră și au retras forțele suplimentare din anumite zone de frontieră. Ambele țări continuă să-și fortifice granița prin construirea de drumuri și rețele feroviare.
În ultimele luni, cele două țări au intensificat vizitele oficiale și au discutat despre relaxarea unor restricții comerciale, facilitarea circulației cetățenilor și acordarea de vize pentru oamenii de afaceri. În iunie, Beijingul a permis pelerinilor din India să viziteze locuri sfinte din Tibet. Ambele părți lucrează pentru a restabili zborurile directe.
Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a declarat că India și China discută despre reluarea comerțului prin trei puncte de-a lungul graniței lor de 3.488 de kilometri.
Manoj Joshi, cercetător la Observer Research Foundation, un think tank din New Delhi, a declarat că relațiile sunt încă la un nivel nesigur de normalizare.
„Rezolvarea problemei de frontieră dintre cele două țări necesită un compromis politic la cel mai înalt nivel”, a spus Joshi, care a fost și membru al consiliului consultativ pentru Consiliul Național de Securitate al Indiei. El a subliniat că țările „încă se vorbesc una pe alta când vine vorba de disputa de frontieră și problemele conexe”.
Luni, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning a declarat că Beijingul este dispus să folosească vizita lui Wang în India ca o oportunitate de a lucra cu partea indiană pentru a „gestiona corect diferențele și a promova dezvoltarea susținută, sănătoasă și stabilă a relațiilor China-India”.
Mao a spus că întâlnirea lui Wang cu consilierul național de securitate al lui Modi va „continua comunicarea aprofundată pentru a proteja împreună pacea și liniștea în zonele de frontieră”.
Modi plănuiește să viziteze China în curând
Dezghețul dintre Beijing și New Delhi a început în octombrie anul trecut, când Modi și președintele chinez Xi Jinping s-au întâlnit la un summit al economiilor emergente din Rusia. A fost prima dată când liderii au vorbit față în față din 2019.
Modi urmează să se întâlnească cu Xi când va călători în China la sfârșitul acestei luni — prima sa vizită în șapte ani — pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, un grup regional format de China, Rusia și alții pentru a contracara influența SUA în Asia.
La începutul acestui an, Xi a cerut ca relațiile dintre India și China să ia forma unui „tango dragon-elefant” — un dans între animalele emblematice ale celor două țări. Luna trecută, ministrul indian al afacerilor externe a vizitat Beijingul în prima sa călătorie în China din 2020.
SUA și Pakistanul joacă roluri în dezgheț
Reangajarea vine în contextul în care legăturile Indiei cu Trump se deteriorează. Washingtonul a impus un tarif de 50% pe bunurile indiene, inclusiv o penalizare de 25% pentru achiziționarea de petrol rusesc. Tarifele intră în vigoare pe 27 august.
India nu a dat semne că va ceda, semnând în schimb mai multe acorduri cu Rusia pentru a aprofunda cooperarea economică. Reangajarea lui Trump cu rivalul de lungă durată al Indiei, Pakistanul, a încurajat, de asemenea, deschiderea New Delhi către China, a spus generalul-locotenent DS Hooda, care a condus Comandamentul de Nord al armatei indiene între 2014 și 2016.
În iunie, Trump l-a găzduit pe șeful armatei Pakistanului la un prânz la Casa Albă și a anunțat ulterior un acord energetic cu Islamabad pentru a dezvolta împreună rezervele de petrol ale țării. Ambele au urmat afirmațiilor lui Trump de a media un armistițiu între India și Pakistan după ce cele două părți au schimbat lovituri militare în mai.
În acel conflict, Pakistanul a folosit avioane și rachete militare fabricate în China împotriva Indiei.
„China este puternic investită în Pakistan și, practic, nu poți avea așteptări ca Beijingul să își retragă sprijinul pentru Islamabad”, a spus Hooda.
„Dar nu poți avea doi vecini ostili la granițele tale și să te ocupi simultan de ambii.”