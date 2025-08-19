POLITICĂ
Trump întrerupe discuțiile cu europenii pentru a-l suna pe Putin în legătură cu eforturile de pace
Liderii europeni aflați la Washington subliniază că garanțiile solide de securitate sunt esențiale pentru o pace durabilă.
Președintele SUA Donald Trump a întrerupt o întâlnire cu liderii europeni la Casa Albă pentru a-l suna pe președintele rus Vladimir Putin în legătură cu eforturile de a asigura un acord pentru Ucraina.

Apelul a avut loc în timp ce Trump găzduia o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Finlandei, Comisiei Europene și NATO.

Conform publicației germane Bild, Trump a ieșit din Sala de Est, unde discuțiile aveau loc cu ușile închise, pentru a efectua apelul separat. El declarase anterior că va suna pe Putin după întâlnirea cu europenii. Întâlnirea s-a încheiat la scurt timp după aceea.

Garanții de securitate

Liderii europeni prezenți la Washington au subliniat că garanțiile de securitate obligatorii pentru Ucraina sunt esențiale pentru orice pace durabilă. „Suntem aici, europenii, ca prieteni și aliați... Opriți uciderile. Acesta este cu adevărat interesul nostru comun,” a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a subliniat că garanțiile modelate după Articolul 5 al NATO sunt „atât de importante” pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Șeful NATO, Mark Rutte, a făcut apel la urgență: „Dacă gestionăm bine acest lucru, am putea pune capăt situației. Și trebuie să o facem. Trebuie să oprim uciderea, trebuie să oprim distrugerea infrastructurii Ucrainei.”

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că modelul inspirat de Articolul 5 a fost propus inițial de Italia. „Primul subiect este garanțiile de securitate – cum să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai întâmpla. Este condiția prealabilă pentru orice fel de pace,” a spus ea.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a numit întâlnirea de la Washington „un pas istoric,” subliniind că securitatea Ucrainei înseamnă securitatea Europei. Liderii au discutat, de asemenea, despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski.

