Peste 40 de persoane sunt date dispărute în urma unui accident de barcă în Nigeria, după ce o ambarcațiune care transporta 50 de persoane către o piață populară din statul Sokoto, situat în nord-vestul țării, s-a răsturnat, a anunțat Agenția Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență

Pasagerii se îndreptau duminică spre piața Goronyo, o piață renumită pentru produsele alimentare din stat, când barca s-a răsturnat.

Zece persoane au fost salvate, a declarat Zubaidar Umar, șeful Agenției Naționale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, într-un comunicat publicat pe platforma X.