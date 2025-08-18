ACTUALITĂȚI
1 min de citire
Zeci de persoane dispărute după ce o barcă s-a răsturnat în Nigeria
Autoritățile locale și echipele de intervenție în situații de urgență desfășoară o operațiune de salvare pentru a localiza persoanele dispărute.
Peste 40 de persoane date dispărute după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în Nigeria. / AP
18 August 2025

Peste 40 de persoane sunt date dispărute în urma unui accident de barcă în Nigeria, după ce o ambarcațiune care transporta 50 de persoane către o piață populară din statul Sokoto, situat în nord-vestul țării, s-a răsturnat, a anunțat Agenția Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență

Pasagerii se îndreptau duminică spre piața Goronyo, o piață renumită pentru produsele alimentare din stat, când barca s-a răsturnat.

Zece persoane au fost salvate, a declarat Zubaidar Umar, șeful Agenției Naționale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, într-un comunicat publicat pe platforma X.

Recomandări

Agenția a precizat că lucrează împreună cu autoritățile locale și echipele de intervenție pentru a desfășura operațiuni de căutare și salvare a persoanelor dispărute.

Cu trei săptămâni în urmă, cel puțin 13 persoane au murit, iar zeci au fost date dispărute după ce o barcă ce transporta aproximativ 100 de pasageri s-a răsturnat în statul Niger, situat în centrul-nord al Nigeriei.

