Tribunalul Gaza a cerut luni o intervenție armată internațională urgentă pentru a opri ceea ce a descris drept „cea mai letală fază a genocidului” comis de Israel în Gaza, avertizând că neintervenția ar marca „un eșec istoric al umanității”.
În cadrul unei conferințe de presă organizate la Istanbul, președintele tribunalului independent, Richard Falk, profesor emerit de drept internațional la Universitatea Princeton din SUA și fost raportor special al ONU pentru drepturile omului în teritoriile palestiniene (2008–2014), a îndemnat guvernele să ocolească Consiliul de Securitate și să împuternicească Adunarea Generală a ONU să autorizeze intervenția armată.
„Dacă nu luăm măsuri serioase și drastice în acest moment, orice acțiune mai moderată va fi prea târzie, prea târzie pentru a salva oamenii supraviețuitori care au fost deja traumatizați de peste 22 de luni de genocid”, a declarat Falk.
„Ochii și urechile lumii au fost expuse, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, inclusiv în timpul Holocaustului, la transparența unui genocid desfășurat în timp real. Aceasta ne provoacă umanitatea.”
Falk a criticat democrațiile occidentale pentru ceea ce a numit „comportament complice”, remarcând totodată schimbările din opinia publică.
„Încercăm să ne adresăm conștiinței tuturor oamenilor și să încurajăm un tip de activism care să producă schimbări în guvernare, în special un embargo asupra armelor și diverse forme de sancțiuni... inclusiv solidaritatea cu lupta palestiniană, care s-a dovedit atât de eficientă în campania anti-apartheid”, a spus el.
Declarația de urgență a tribunalului, intitulată „E timpul să acționăm: mobilizare împotriva planului Israelului de cucerire a orașului Gaza și a zonei centrale a Fâșiei Gaza”, a evidențiat decizia Cabinetului de Securitate Națională al Israelului din 7 august de a continua ocuparea orașului Gaza, unde se adăpostesc aproape un milion de palestinieni strămutați, care, potrivit lui Falk, a fost „contestată chiar de înaltul comandament militar al Israelului”.
„Escaladarea iminentă provoacă profund guvernele membre ale ONU... să ia măsuri drastice acum”, a declarat Falk, citând căi legale precum Rezoluția Uniting for Peace din 1950 și cadrul Responsabilității de a Proteja adoptat la summitul ONU din 2005.
Citat din apelul trimis de ambasadorul palestinian la ONU, Riyad Mansour, pentru forțe de protecție imediate, tribunalul a declarat: „Noi, Tribunalul Gaza, ne alăturăm celor care consideră tăcerea în fața genocidului drept complicitate.”
Falk a condamnat, de asemenea, ceea ce a numit eforturi sistematice de a reduce la tăcere adevărul. El a menționat sancțiunile împotriva raportorilor pentru drepturile omului ai ONU și „asasinarea din 10 august a lui Assas al-Shafir și a colegilor săi de la Al Jazeera, într-un alt efort violent și deliberat de a reduce la tăcere cei care spun adevărul.”
„O parte din misiunea Tribunalului Gaza este de a întări rolul adevărului sau al concepțiilor despre realitate. Și aceasta este de o importanță strategică nu doar pentru Gaza, ci și pentru bunăstarea lumii”, a adăugat el.
Tribunalul se pregătește acum să ridice problema la viitoarea Adunare Generală a ONU de la New York, luna viitoare. „Sperăm să fi pus bazele pentru a face acest lucru prin acțiunea de a publica această declarație astăzi”, a spus Falk.
Ce este Tribunalul Gaza?
Tribunalul Gaza a fost lansat la Londra în noiembrie 2024 de aproape 100 de academicieni, intelectuali, apărători ai drepturilor omului și figuri ale societății civile, invocând „eșecul total al comunității internaționale organizate de a implementa dreptul internațional” în Gaza.
De atunci, a organizat mai multe sesiuni, inclusiv o întâlnire a camerei în februarie 2025 la Londra și o reuniune strategică în metropola turcă Istanbul pentru a informa publicul internațional.
În mai, tribunalul a organizat o sesiune publică de patru zile la Sarajevo, Bosnia, ascultând mărturii de la martori, jurnaliști, academicieni și experți.
Acea sesiune s-a încheiat cu Declarația de la Sarajevo, care a acuzat oficial Israelul de genocid, crime de război și apartheid.
Va avea loc o audiere finală în octombrie la Istanbul, unde „Juriul Conștiinței va emite un verdict moral bazat pe toate mărturiile și dovezile”, a notat o altă declarație a tribunalului.