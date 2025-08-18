Mii de israelieni au organizat o grevă națională, blocând autostrăzi în mai multe orașe pentru a exercita presiuni asupra guvernului condus de Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord de schimb de prizonieri cu palestinienii și să pună capăt războiului în desfășurare din Gaza.
Greva generală de duminică a fost inițiată de familiile captivilor israelieni deținuți în Gaza, care se tem că decizia guvernului israelian de săptămâna trecută de a ocupa complet Fâșia Gaza ar pune în pericol viețile celor dragi.
Manifestanții au încercat să blocheze străzi, tuneluri și poduri în Ierusalim și Tel Aviv, determinând autoritățile să folosească tunuri cu apă pentru a-i dispersa. Protestatarii au incendiat, de asemenea, anvelope, ceea ce a dus la perturbări semnificative ale circulației.
Sute de companii private, municipalități și organizații s-au alăturat acțiunii, în timp ce postul public de televiziune KAN a raportat că mii de manifestanți au blocat drumuri principale, provocând ambuteiaje și suspendarea serviciilor de tren.
Restaurantele și cafenelele au fost închise, iar Haaretz a relatat că zeci de artiști, celebrități și sportivi israelieni și-au exprimat sprijinul și s-au alăturat grevei.
Sindicate majore, inclusiv avocați, medici și forumul de afaceri, precum și Universitatea Ebraică din Ierusalim, au confirmat, de asemenea, participarea lor la grevă.
Poliția israeliană a anunțat că 38 de manifestanți au fost arestați în întreaga țară în timpul grevei, conform cotidianului Yedioth Ahronoth.
Participarea opoziției
Liderul opoziției, Yair Lapid a vizitat Piața Ostaticilor din Tel Aviv pentru a participa la grevă.
„Astăzi închidem țara. Pentru că ostaticii noștri nu sunt pioni pe care guvernul are voie să-i sacrifice pentru efortul de război, ci sunt cetățeni pe care guvernul trebuie să-i aducă înapoi familiilor lor”, a declarat Lapid protestatarilor într-un videoclip postat pe X.
„Nu ne vor opri, nu ne vor obosi și nu ne vor epuiza. Vom continua să luptăm până când ostaticii se întorc acasă, se ajunge la un acord și războiul se încheie”, a adăugat el.
Liderul Uniunii Naționale, Benny Gantz și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru protestatari, cerând guvernului să nu atace familiile ostaticilor.
Fostul ministru al apărării, Yoav Gallant s-a alăturat și el grevei din Tel Aviv în sprijinul familiilor ostaticilor.
„Avem o datorie supremă de a-i aduce pe toți acasă”, a declarat Gallant, conform declarațiilor publicate de Yedioth Ahronoth.
Președinții universităților israeliene au fost prezenți la proteste pentru a cere guvernului Netanyahu să ajungă la un acord de încetare a focului și de schimb de ostatici.
„În martie anul trecut, toți liderii universităților și colegiilor din Israel au semnat o scrisoare adresată prim-ministrului. Am declarat clar că guvernul trebuie să finalizeze acordul și să-i aducă pe toți înapoi”, a spus Daniel Chamovitz, președintele Universității Ben-Gurion din Negev, în discursul său.
„Aceasta nu a fost o revendicare politică; a fost o cerere morală și de conștiință”, a adăugat el.
Extrema dreaptă
Opoziția de extremă dreaptă și membrii de extremă dreaptă ai guvernului israelian au condamnat greva, iar ministrul de finanțe de extremă dreaptă, Bezalel Smotrich i-a acuzat pe organizatori de „manipulare emoțională în beneficiul Hamas”.
„Așa cum arată lucrurile acum, în ciuda unei mobilizări nebunești din partea unor mass-media iresponsabile și a unor actori politici interesați, campania nu câștigă teren și implică foarte puțini oameni,” a susținut el.
Ministrul securității naționale de extremă dreaptă, Itamar Ben-Gvir a declarat pe X că manifestanții sunt „aceiași oameni care au slăbit Israelul atunci și încearcă să facă același lucru și astăzi”.
Pe 8 august, Cabinetul de Securitate al Israelului a aprobat planul lui Netanyahu de a ocupa complet orașul Gaza, atrăgând critici internaționale dure din partea multor țări și organizații pentru drepturile omului.
Conform estimărilor israeliene, aproximativ 50 de captivi rămân în Gaza, dintre care se crede că 20 sunt în viață, în timp ce Israelul deține peste 10.800 de palestinieni în închisorile sale în condiții precare, cu grupuri pentru drepturile omului raportând decese cauzate de tortură, foame și neglijență medicală.