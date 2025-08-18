Mii de israelieni au organizat o grevă națională, blocând autostrăzi în mai multe orașe pentru a exercita presiuni asupra guvernului condus de Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord de schimb de prizonieri cu palestinienii și să pună capăt războiului în desfășurare din Gaza.

Greva generală de duminică a fost inițiată de familiile captivilor israelieni deținuți în Gaza, care se tem că decizia guvernului israelian de săptămâna trecută de a ocupa complet Fâșia Gaza ar pune în pericol viețile celor dragi.

Manifestanții au încercat să blocheze străzi, tuneluri și poduri în Ierusalim și Tel Aviv, determinând autoritățile să folosească tunuri cu apă pentru a-i dispersa. Protestatarii au incendiat, de asemenea, anvelope, ceea ce a dus la perturbări semnificative ale circulației.

Sute de companii private, municipalități și organizații s-au alăturat acțiunii, în timp ce postul public de televiziune KAN a raportat că mii de manifestanți au blocat drumuri principale, provocând ambuteiaje și suspendarea serviciilor de tren.

Restaurantele și cafenelele au fost închise, iar Haaretz a relatat că zeci de artiști, celebrități și sportivi israelieni și-au exprimat sprijinul și s-au alăturat grevei.

Sindicate majore, inclusiv avocați, medici și forumul de afaceri, precum și Universitatea Ebraică din Ierusalim, au confirmat, de asemenea, participarea lor la grevă.

Poliția israeliană a anunțat că 38 de manifestanți au fost arestați în întreaga țară în timpul grevei, conform cotidianului Yedioth Ahronoth.

Participarea opoziției

Liderul opoziției, Yair Lapid a vizitat Piața Ostaticilor din Tel Aviv pentru a participa la grevă.

„Astăzi închidem țara. Pentru că ostaticii noștri nu sunt pioni pe care guvernul are voie să-i sacrifice pentru efortul de război, ci sunt cetățeni pe care guvernul trebuie să-i aducă înapoi familiilor lor”, a declarat Lapid protestatarilor într-un videoclip postat pe X.

„Nu ne vor opri, nu ne vor obosi și nu ne vor epuiza. Vom continua să luptăm până când ostaticii se întorc acasă, se ajunge la un acord și războiul se încheie”, a adăugat el.

Liderul Uniunii Naționale, Benny Gantz și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru protestatari, cerând guvernului să nu atace familiile ostaticilor.