Israel intenționează să achiziționeze două avioane militare de realimentare aeriană KC-46, fabricate de Boeing, în valoare de 500 milioane dolari, finanțate prin sprijin militar SUA, anunță Ministerul Apărării al Israelului.
Ministerul Apărării a anunțat miercuri că va semna contractul cu SUA după aprobarea unui comitet israelian de achiziții militare.
Guvernul american supraveghează vânzările și transferurile militare către alte națiuni.
Armata israeliană operează deja patru avioane de realimentare aeriană KC-46, fabricate de Boeing, a precizat ministerul într-un comunicat.
Directorul Amir Baram spune că noile aeronave vor întări capacitățile strategice ale armatei, extinzând raza de acțiune și forța operațională.
Israelul a utilizat astfel de avioane de realimentare aeriană în timpul războiului aerian de 12 zile împotriva Iranului, desfășurat în luna iunie.
Comunicatul a mai precizat că contractul va include echiparea avioanelor cu sisteme israeliene, fără a specifica însă detalii despre acestea.
Washingtonul oferă anual aliatului său Israel miliarde de dolari pentru achiziționarea de arme și echipamente americane.
„Valoarea contractului este estimată la aproximativ jumătate de miliard de dolari americani și este finanțată prin ajutorul acordat de SUA”, se arată în comunicatul ministerului.
Recent, unii republicani și democrați din SUA au pus sub semnul întrebării dacă guvernul ar trebui să continue să ofere sprijin militar Israelului, invocând genocidul din Gaza și preocupările legate de utilizarea mai eficientă a banilor contribuabililor pentru priorități interne.