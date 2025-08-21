Israel intenționează să achiziționeze două avioane militare de realimentare aeriană KC-46, fabricate de Boeing, în valoare de 500 milioane dolari, finanțate prin sprijin militar SUA, anunță Ministerul Apărării al Israelului.

Ministerul Apărării a anunțat miercuri că va semna contractul cu SUA după aprobarea unui comitet israelian de achiziții militare.

Guvernul american supraveghează vânzările și transferurile militare către alte națiuni.

Armata israeliană operează deja patru avioane de realimentare aeriană KC-46, fabricate de Boeing, a precizat ministerul într-un comunicat.

Directorul Amir Baram spune că noile aeronave vor întări capacitățile strategice ale armatei, extinzând raza de acțiune și forța operațională.