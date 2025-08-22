LUME
Ungaria declară că nu se va lăsa târâtă în război după atacul asupra conductei Drujba
Fluxul de țiței către Ungaria a fost întrerupt după un al treilea atac asupra conductei Drujba, în apropierea frontierei Rusiei și Belarusului, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu energie în contextul războiului.
Atacul Ucrainei asupra unei stații de pompare rusești amplifică riscurile energetice regionale. / Reuters
acum 14 ore

Livrările de țiței din Rusia către Ungaria prin conducta Drujba au fost suspendate după un atac în apropierea graniței dintre Rusia și Belarus, a declarat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.

„Am primit vestea în timpul nopții că oleoductul Drujba de la granița dintre Rusia și Belarus a fost din nou atacat”, a spus Szijjártó vineri pe Facebook.

Diplomatul ungar a menționat că incidentul de joi seara este al treilea atac asupra conductei într-o perioadă scurtă de timp. El a avertizat că acest atac amenință securitatea energetică a Ungariei și l-a descris ca fiind o încercare „de a trage țara în război”.

„Nu va funcționa! Vom continua să sprijinim eforturile de pace cu toată puterea noastră și să ne protejăm interesele naționale!”, a declarat Szijjártó, fără a menționa cine este responsabil pentru atac.

Atacul a avut loc în aceeași zi în care autoritățile germane au anunțat arestarea unui cetățean ucrainean pentru presupusa sa implicare în sabotajul conductelor subacvatice Nord Stream din 2022, care transportau gaze din Rusia către Europa.

La acea vreme oficialii și analiștii occidentali au acuzat rapid Rusia pentru atacul asupra Nord Stream, deși Moscova are un interes direct în aceste conducte de gaz.

Atacul recent asupra conductei de petrol Drujba are loc în contextul în care Rusia și Ucraina continuă să se lovească reciproc cu rachete și bombe.

Armata ucraineană a lovit stația de pompare a petrolului Unecha din regiunea Briansk, Rusia, a declarat joi seara comandantul forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, Robert Brovdi.

Brovdi a postat un videoclip pe platforma de mesagerie Telegram care arată un incendiu mare la o instalație cu numeroase rezervoare de combustibil.

Ungaria depinde în mare măsură de petrolul rusesc, ceea ce face ca această întrerupere să fie o preocupare semnificativă pentru securitatea energetică națională și stabilitatea regională.

