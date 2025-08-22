Livrările de țiței din Rusia către Ungaria prin conducta Drujba au fost suspendate după un atac în apropierea graniței dintre Rusia și Belarus, a declarat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.

„Am primit vestea în timpul nopții că oleoductul Drujba de la granița dintre Rusia și Belarus a fost din nou atacat”, a spus Szijjártó vineri pe Facebook.

Diplomatul ungar a menționat că incidentul de joi seara este al treilea atac asupra conductei într-o perioadă scurtă de timp. El a avertizat că acest atac amenință securitatea energetică a Ungariei și l-a descris ca fiind o încercare „de a trage țara în război”.

„Nu va funcționa! Vom continua să sprijinim eforturile de pace cu toată puterea noastră și să ne protejăm interesele naționale!”, a declarat Szijjártó, fără a menționa cine este responsabil pentru atac.

Atacul a avut loc în aceeași zi în care autoritățile germane au anunțat arestarea unui cetățean ucrainean pentru presupusa sa implicare în sabotajul conductelor subacvatice Nord Stream din 2022, care transportau gaze din Rusia către Europa.

La acea vreme oficialii și analiștii occidentali au acuzat rapid Rusia pentru atacul asupra Nord Stream, deși Moscova are un interes direct în aceste conducte de gaz.