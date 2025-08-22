Autoritatea mondială principală în domeniul crizelor alimentare a declarat oficial vineri că cel mai mare oraș din Fâșia Gaza se confruntă cu foamete, iar fără un armistițiu și fără ridicarea restricțiilor asupra ajutorului umanitar aceasta s-ar putea răspândi pe întreg teritoriul.

Clasificarea integrată a fazelor de securitate alimentară (IPC) a anunțat că foametea are loc în orașul Gaza, unde locuiesc sute de mii de palestinieni, și că aceasta ar putea ajunge în sud, în Deir al-Balah și Khan Younis, până la sfârșitul lunii viitoare.

Această constatare a IPC vine după luni de avertismente din partea organizațiilor de ajutor umanitar, care au subliniat că restricțiile impuse de Israel asupra alimentelor și altor ajutoare destinate Gazei, precum și ofensiva militară, provoacă foamete la nivel ridicat în rândul civililor palestinieni, în special al copiilor.

Declarația vine în contextul ocupației

Acest moment sumbru — prima dată când IPC confirmă o foamete în Orientul Mijlociu — va intensifica cu siguranță presiunea internațională asupra Israelului, care se află într-un război brutal cu Hamas începând de la 7 octombrie 2023.

Israelul a anunțat că intenționează să escaladeze războiul prin capturarea orașului Gaza și a altor bastioane ale Hamas, ceea ce, potrivit experților, va agrava criza alimentară.

IPC a declarat că foametea este cauzată de lupte și de blocarea ajutoarelor, și amplificată de deplasările masive și de prăbușirea producției alimentare în Gaza, ceea ce a dus la niveluri de foame care pun viața în pericol pe întreg teritoriul după 22 de luni de război.

Peste 41 000 de persoane suferă de malnutriție „severă”

Mai mult de jumătate de milion de oameni din Gaza, aproximativ un sfert din populație, se confruntă cu niveluri catastrofale de foame, iar mulți riscă să moară din cauze legate de malnutriție, potrivit raportului IPC.