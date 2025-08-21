Judecătorul american Frank Caprio, supranumit „cel mai amabil judecător din lume”, a pierdut lupta împotriva cancerului pancreatic și a murit la vârsta de 88 de ani.
Un post pe contul său Instagram a confirmat moartea sa miercuri, susținând că „judecătorul a murit după o luptă lungă și curajoasă împotriva cancerului pancreatic”.
„Judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin activitatea sa în sala de judecată și nu numai. Căldura, umorul, și bunătatea sa au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor oamenilor care l-au cunoscut,” se notează în mesajul postat.
„El va fi amintit nu doar ca un judecător respectat dar și ca un soț, tată, bunic, străbunic și amic devotat.”
Cu o zi înainte de moartea sa el a postat un mesaj pe Instagram, cerându-le urmăritorilor săi îl păstreze în rugăciunile lor în timp ce lupta cu cancerul.
„Eu, continuând această luptă grea, rugăciunile voastre îmi vor ridica moralul”, a spus Caprio în postarea sa.
„Din păcate, am avut un regres și sunt din nou internat la spital”, a marcat el, referindu-se la recidiva cancerului.
„Vă cer din nou, dacă nu este prea mult, să vă amintiți de mine în rugăciunile voastre. Cred cu tărie în puterea rugăciunilor.”
Moștenirea Compasiunii
Caprio, născut în Rhode Island în 1936, a lăsat în urmă o moștenire a compasiunii și nenumărate acte de bunătate cară depășesc sala da judecată.
De-a lungul întregii sale cariere el a dat dovadă de empatie și înțelegere, reducând sau anulând foarte des amenzile oamenilor care nu își puteau permite să le plătească.
Guvernatorul din Rhode Island, DAn McKee a emis o declarație prin care a transmis condoleanțe familiei judecătorului.
„Pe plan personal el a fost un prieten care și-a înfruntat boala cu curaj, îmi va lipsi foarte mult. Toate gândurile mele sunt cu familia și apropiații săi în aceste momente dificile.”
„Judecătorul Caprio nu doar că a servit bine publicul, dar a creat o legătură semnificativă cu oamenii, iar aceștia nu puteau să nu răspundă la căldura și compasiunea sa. El a fost mai mult decât un jurist — a fost un simbol al empatiei pe banca judecătorilor, arătându-ne ce este posibil atunci când justiția este îmbinată cu umanitatea.”
Caprio a apărut în emisiunea nominalizată la premiile Emmy, „Caught in Providence”, între 2018 și 2020.
În cadrul emisiunii, Caprio judeca cazuri care implicau diverse presupuse infracțiuni și aborda deseori inculpații cu o atitudine asemănătoare unui părinte în vârstă, manifestând compasiune.