Judecătorul american Frank Caprio, supranumit „cel mai amabil judecător din lume”, a pierdut lupta împotriva cancerului pancreatic și a murit la vârsta de 88 de ani.

Un post pe contul său Instagram a confirmat moartea sa miercuri, susținând că „judecătorul a murit după o luptă lungă și curajoasă împotriva cancerului pancreatic”.

„Judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin activitatea sa în sala de judecată și nu numai. Căldura, umorul, și bunătatea sa au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor oamenilor care l-au cunoscut,” se notează în mesajul postat.

„El va fi amintit nu doar ca un judecător respectat dar și ca un soț, tată, bunic, străbunic și amic devotat.”

Cu o zi înainte de moartea sa el a postat un mesaj pe Instagram, cerându-le urmăritorilor săi îl păstreze în rugăciunile lor în timp ce lupta cu cancerul.

„Eu, continuând această luptă grea, rugăciunile voastre îmi vor ridica moralul”, a spus Caprio în postarea sa.

„Din păcate, am avut un regres și sunt din nou internat la spital”, a marcat el, referindu-se la recidiva cancerului.

„Vă cer din nou, dacă nu este prea mult, să vă amintiți de mine în rugăciunile voastre. Cred cu tărie în puterea rugăciunilor.”