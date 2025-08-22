Columbia a devenit ținta a două atacuri majore care au lăsat cel puțin 13 morți și zeci de răniți.
În orașul Cali, situat în vestul țării, o bombă plasată într-un vehicul a vizat Școala de Aviație Militară Marco Fidel Suárez. Primarul din Cali, Alejandro Eder a declarat că cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar 36 au fost rănite în urma exploziei.
Eder a anunțat interzicerea accesului camioanelor mari în oraș, din cauza temerilor legate de posibile explozii suplimentare. Atacul a avut loc la doar câteva săptămâni după ce trei atentate coordonate, pe 10 iunie, au ucis șapte persoane și au rănit peste 50 în același oraș.
Atacul din Cali a coincis cu un alt incident în departamentul nordic Antioquia, unde un elicopter al poliției a fost doborât de o dronă încărcată cu explozibili. Potrivit guvernului, cel puțin opt ofițeri au fost uciși, iar alți opt au fost răniți.
Președintele Gustavo Petro a scris pe platforma X că elicopterul UH-60 Black Hawk transporta personal pentru eradicarea culturilor de coca în zona Amalfi.
„Am primit vestea nefericită a opt polițiști decedați și opt răniți”, a transmis el.
Inițial, Petro a atribuit atacul Clanului Golfului, dar ulterior l-a pus pe seama Frontului 36 al Estado Mayor Central (EMC), disidenți ai fostelor Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC).
Guvernatorul din Antioquia, Andrés Julián Rendón a confirmat că elicopterul asigura „securitatea ofițerilor în uniformă care desfășurau lucrări manuale de eradicare a culturilor de coca” atunci când a fost doborâtă.
Conform oficialilor, atacul a început când disidenții au deschis focul asupra polițiștilor implicați într-o operațiune. Ofițerii au solicitat sprijin aerian, dar, în momentul în care elicopterul a sosit, acesta a fost lovit de dronă, ceea ce a dus la prăbușirea sa în zona Los Toros din Amalfi.
Directorul Inspectoratului de Poliție, general-maior Carlos Fernando Triana Beltrán a descris doborârea elicopterului drept un „act de terorism” și a declarat că personal suplimentar a fost trimis pentru a trata răniții și a continua operațiunile.
Cele două atacuri reprezintă o escaladare semnificativă a violenței, în contextul în care guvernul Petro încearcă să negocieze cu grupările armate și să desființeze economia bazată pe coca din Columbia.