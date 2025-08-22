ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Columbia zguduită de două atacuri care au lăsat 13 morți
O bază militară din Cali a fost lovită de o mașină-capcană, în timp ce un elicopter al poliției a fost doborât de o dronă încărcată cu explozivi în Antioquia.
Columbia zguduită de două atacuri care au lăsat 13 morți
O imagine a zonei afectate de explozie de lângă Școala de Aviație Militară Marco Fidel Suárez, din Cali, Columbia. / AA
acum 19 ore

Columbia a devenit ținta a două atacuri majore care au lăsat cel puțin 13 morți și zeci de răniți.

În orașul Cali, situat în vestul țării, o bombă plasată într-un vehicul a vizat Școala de Aviație Militară Marco Fidel Suárez. Primarul din Cali, Alejandro Eder a declarat că cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar 36 au fost rănite în urma exploziei.

Eder a anunțat interzicerea accesului camioanelor mari în oraș, din cauza temerilor legate de posibile explozii suplimentare. Atacul a avut loc la doar câteva săptămâni după ce trei atentate coordonate, pe 10 iunie, au ucis șapte persoane și au rănit peste 50 în același oraș.

Atacul din Cali a coincis cu un alt incident în departamentul nordic Antioquia, unde un elicopter al poliției a fost doborât de o dronă încărcată cu explozibili. Potrivit guvernului, cel puțin opt ofițeri au fost uciși, iar alți opt au fost răniți.

Președintele Gustavo Petro a scris pe platforma X că elicopterul UH-60 Black Hawk transporta personal pentru eradicarea culturilor de coca în zona Amalfi.

„Am primit vestea nefericită a opt polițiști decedați și opt răniți”, a transmis el.

Recomandări

Inițial, Petro a atribuit atacul Clanului Golfului, dar ulterior l-a pus pe seama Frontului 36 al Estado Mayor Central (EMC), disidenți ai fostelor Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC).

Guvernatorul din Antioquia, Andrés Julián Rendón a confirmat că elicopterul asigura „securitatea ofițerilor în uniformă care desfășurau lucrări manuale de eradicare a culturilor de coca” atunci când a fost doborâtă.

Conform oficialilor, atacul a început când disidenții au deschis focul asupra polițiștilor implicați într-o operațiune. Ofițerii au solicitat sprijin aerian, dar, în momentul în care elicopterul a sosit, acesta a fost lovit de dronă, ceea ce a dus la prăbușirea sa în zona Los Toros din Amalfi.

Directorul Inspectoratului de Poliție, general-maior Carlos Fernando Triana Beltrán a descris doborârea elicopterului drept un „act de terorism” și a declarat că personal suplimentar a fost trimis pentru a trata răniții și a continua operațiunile.

Cele două atacuri reprezintă o escaladare semnificativă a violenței, în contextul în care guvernul Petro încearcă să negocieze cu grupările armate și să desființeze economia bazată pe coca din Columbia.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us