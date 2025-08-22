Columbia a devenit ținta a două atacuri majore care au lăsat cel puțin 13 morți și zeci de răniți.

În orașul Cali, situat în vestul țării, o bombă plasată într-un vehicul a vizat Școala de Aviație Militară Marco Fidel Suárez. Primarul din Cali, Alejandro Eder a declarat că cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar 36 au fost rănite în urma exploziei.

Eder a anunțat interzicerea accesului camioanelor mari în oraș, din cauza temerilor legate de posibile explozii suplimentare. Atacul a avut loc la doar câteva săptămâni după ce trei atentate coordonate, pe 10 iunie, au ucis șapte persoane și au rănit peste 50 în același oraș.

Atacul din Cali a coincis cu un alt incident în departamentul nordic Antioquia, unde un elicopter al poliției a fost doborât de o dronă încărcată cu explozibili. Potrivit guvernului, cel puțin opt ofițeri au fost uciși, iar alți opt au fost răniți.

Președintele Gustavo Petro a scris pe platforma X că elicopterul UH-60 Black Hawk transporta personal pentru eradicarea culturilor de coca în zona Amalfi.

„Am primit vestea nefericită a opt polițiști decedați și opt răniți”, a transmis el.