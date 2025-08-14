Armata israeliană a demolat peste 300 de locuințe în cartierul Zeitoun din Gaza în ultimele trei zile, ceea ce Apărarea Civilă a descris ca fiind o țintire deliberată a zonelor rezidențiale civile.
Mahmoud Basal, purtătorul de cuvânt al Apărării Civile din Gaza, a declarat miercuri că forțele israeliene au desfășurat atacuri intense în Zeitoun, țintind clădiri cu cinci sau mai multe etaje.
El a menționat că explozibilii folosiți au cauzat prăbușirea clădirilor din jur, unele locuințe fiind distruse în timp ce locuitorii se aflau încă în interior.
„Demolările au fost efectuate fără avertisment prealabil, iar bombardamentele intense au împiedicat echipele de salvare să ajungă la răniți”, a spus Basal.
Cartierul Zeitoun, situat în centrul Gazei, a fost supus unor atacuri repetate din partea Israelului pe parcursul masacrului.
Ultima serie de demolări face parte din ceea ce oficialii palestinieni descriu ca fiind planul de ocupație continuă al Israelului menit să depopuleze și să distrugă infrastructura civilă din enclavă.
Echipele din cadrul Apărării Civile au raportat dificultăți în a ajunge la multe dintre locurile afectate din cauza bombardamentelor continue, ceea ce a stârnit temeri că mai mulți oameni ar putea fi prinși sub dărâmături.
Martori oculari au declarat că blocuri întregi au fost demolate în anumite părți ale cartierului Zeitoun.
Genocidul comis de Israel în Gaza
Carnagiul Israelului în Gaza, care a început în octombrie 2023, a ucis peste 61 700 de palestinieni, aproape jumătate dintre aceștia fiind femei și copii, conform autorităților locale din domeniul sănătății.
Distrugerea locuințelor a lăsat sute de mii de oameni fără adăpost, mulți fiind forțați să se refugieze în corturi supraaglomerate sau în clădiri avariate.
Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare în noiembrie anul trecut pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.
Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție.
Organizațiile internaționale umanitare au avertizat în mod repetat că distrugerea pe scară largă a proprietăților civile din Gaza de către Israel încalcă dreptul internațional, care interzice pedeapsa colectivă și țintirea infrastructurii civile.