Armata israeliană a demolat peste 300 de locuințe în cartierul Zeitoun din Gaza în ultimele trei zile, ceea ce Apărarea Civilă a descris ca fiind o țintire deliberată a zonelor rezidențiale civile.

Mahmoud Basal, purtătorul de cuvânt al Apărării Civile din Gaza, a declarat miercuri că forțele israeliene au desfășurat atacuri intense în Zeitoun, țintind clădiri cu cinci sau mai multe etaje.

El a menționat că explozibilii folosiți au cauzat prăbușirea clădirilor din jur, unele locuințe fiind distruse în timp ce locuitorii se aflau încă în interior.

„Demolările au fost efectuate fără avertisment prealabil, iar bombardamentele intense au împiedicat echipele de salvare să ajungă la răniți”, a spus Basal.

Cartierul Zeitoun, situat în centrul Gazei, a fost supus unor atacuri repetate din partea Israelului pe parcursul masacrului.

Ultima serie de demolări face parte din ceea ce oficialii palestinieni descriu ca fiind planul de ocupație continuă al Israelului menit să depopuleze și să distrugă infrastructura civilă din enclavă.

Echipele din cadrul Apărării Civile au raportat dificultăți în a ajunge la multe dintre locurile afectate din cauza bombardamentelor continue, ceea ce a stârnit temeri că mai mulți oameni ar putea fi prinși sub dărâmături.