Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor purta discuții „tete-a-tete” menite să soluționeze conflictul din Ucraina în cadrul summitului lor istoric care va avea loc vineri în Alaska, a anunțat Kremlinul.
Întâlnirea, programată să aibă loc la o bază aeriană americană din apropierea orașului Anchorage, marchează prima vizită a lui Putin într-o țară occidentală de la atacul său asupra Ucrainei din februarie 2022.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit joi cu premierul britanic Keir Starmer la Londra, nu este așteptat să participe la discuții.
După aproape trei ani și jumătate de lupte, care au dus la zeci de mii de morți, Trump l-a îndemnat miercuri pe Putin să accepte un acord de pace sau să se confrunte cu „consecințe foarte severe”.
Kremlinul a anunțat că discuțiile sunt programate să înceapă vineri, la ora 19:30 GMT.
„Această conversație va avea loc într-un format tete-a-tete, desigur, cu participarea interpreților”, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, reporterilor.
„Aceasta va fi urmată de negocieri între delegații, care vor continua în timpul unui mic dejun de lucru”, a adăugat Ușakov.
El a spus că este „probabil evident pentru toată lumea că subiectul central va fi rezolvarea crizei din Ucraina”, deși vor fi discutate și probleme mai largi legate de pace și securitate.
Putin și Trump vor susține o conferință de presă comună după întâlnirea lor, în cadrul căreia vor „rezuma rezultatele negocierilor”, a spus Ușakov.
Întâlnirea lui Zelenski cu Starmer
Putin a salutat joi eforturile SUA de a pune capăt conflictului din Ucraina.
„Administrația SUA... în opinia mea, depune eforturi destul de energice și sincere pentru a pune capăt luptelor”, a declarat el în cadrul unei întâlniri cu oficiali de rang înalt.
El a sugerat, de asemenea, că discuțiile cu SUA ar putea duce la un acord privind controlul armelor nucleare.
În ajunul summitului Ucraina a lansat zeci de drone asupra Rusiei, rănind mai multe persoane și provocând incendii la o rafinărie de petrol din orașul sudic Volgograd.
Rusia, la rândul său, a anunțat că trupele sale au capturat două noi așezări în estul Ucrainei, unde avansează de luni de zile.
Zelenski, care a refuzat să cedeze teritorii Rusiei ca parte a unui acord de pace, s-a întâlnit joi cu premierul britanic Starmer.
Starmer l-a întâmpinat pe liderul ucrainean cu o îmbrățișare călduroasă și o strângere de mână pe treptele reședinței sale de pe Downing Street.
După discuțiile purtate Starmer a scris pe X: „Marea Britanie va fi mereu alături de Ucraina.”
Întâlnirea a avut loc la o zi după ce liderii europeni și Trump au participat la o conferință virtuală prin telefon.
Recentul schimb de prizonieri
Intensificarea ofensivei ruse și excluderea lui Zelenski de la întâlnirea de vineri din Alaska au amplificat temerile în Europa că Trump și Putin ar putea ajunge la un acord care să impună concesii dureroase Ucrainei.
Liderul american a declarat inițial că ar putea exista „schimburi de teritorii”, dar părea să fi renunțat la această idee după discuțiile cu liderii europeni de miercuri.
Vorbind după conferința de miercuri, președintele finlandez Alexander Stubb a spus că Trump a dat de înțeles că „nu va exista nicio discuție despre teritorii” în timpul summitului.
„Un alt semnal cheie a fost că președintele Trump dorește un armistițiu”, a spus el.
Trump a sugerat că ar putea avea loc o a doua întâlnire care să-i implice atât pe Zelenski, cât și pe Putin, dacă prima va avea succes.
„S-ar putea să nu existe o a doua întâlnire, deoarece, dacă voi considera că nu este potrivit să o avem pentru că nu am primit răspunsurile de care avem nevoie, atunci nu vom mai organiza o a doua întâlnire”, a declarat Trump miercuri reporterilor.
„Dacă prima decurge bine, vom avea rapid o a doua întâlnire”, a spus Trump.
Rusia a anunțat joi că a eliberat 84 de prizonieri ucraineni în schimbul unui număr egal de prizonieri ruși, cel mai recent dintr-o serie de schimburi care au dus la eliberarea a sute de persoane în acest an.