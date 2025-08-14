Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor purta discuții „tete-a-tete” menite să soluționeze conflictul din Ucraina în cadrul summitului lor istoric care va avea loc vineri în Alaska, a anunțat Kremlinul.

Întâlnirea, programată să aibă loc la o bază aeriană americană din apropierea orașului Anchorage, marchează prima vizită a lui Putin într-o țară occidentală de la atacul său asupra Ucrainei din februarie 2022.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit joi cu premierul britanic Keir Starmer la Londra, nu este așteptat să participe la discuții.

După aproape trei ani și jumătate de lupte, care au dus la zeci de mii de morți, Trump l-a îndemnat miercuri pe Putin să accepte un acord de pace sau să se confrunte cu „consecințe foarte severe”.

Kremlinul a anunțat că discuțiile sunt programate să înceapă vineri, la ora 19:30 GMT.

„Această conversație va avea loc într-un format tete-a-tete, desigur, cu participarea interpreților”, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, reporterilor.

„Aceasta va fi urmată de negocieri între delegații, care vor continua în timpul unui mic dejun de lucru”, a adăugat Ușakov.

El a spus că este „probabil evident pentru toată lumea că subiectul central va fi rezolvarea crizei din Ucraina”, deși vor fi discutate și probleme mai largi legate de pace și securitate.

Putin și Trump vor susține o conferință de presă comună după întâlnirea lor, în cadrul căreia vor „rezuma rezultatele negocierilor”, a spus Ușakov.

Întâlnirea lui Zelenski cu Starmer

Putin a salutat joi eforturile SUA de a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Administrația SUA... în opinia mea, depune eforturi destul de energice și sincere pentru a pune capăt luptelor”, a declarat el în cadrul unei întâlniri cu oficiali de rang înalt.

El a sugerat, de asemenea, că discuțiile cu SUA ar putea duce la un acord privind controlul armelor nucleare.

În ajunul summitului Ucraina a lansat zeci de drone asupra Rusiei, rănind mai multe persoane și provocând incendii la o rafinărie de petrol din orașul sudic Volgograd.