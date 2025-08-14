Mai multe state arabe au condamnat declarațiile prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care și-a exprimat atașamentul față de viziunea „Israelul Mare”, considerându-le o amenințare la adresa suveranității statelor și o încălcare a dreptului internațional.
Vorbind marți pentru canalul de știri i24, Netanyahu a declarat că se simte „foarte atașat” de viziunea Israelul Mare, descriindu-și misiunea ca fiind „una istorică și spirituală”, reprezentând „generațiile de evrei care au visat să vină aici și generațiile de evrei care vor veni după noi”.
Israelul Mare este un termen folosit în politica israeliană pentru a descrie extinderea teritoriului său, incluzând Cisiordania ocupată, Gaza asediată, Înălțimile Golan ocupate din Siria, Peninsula Sinai din Egipt și părți din Iordania.
Ministerul de Externe al Iordaniei a calificat comentariile lui Netanyahu drept „o escaladare periculoasă și provocatoare”, care amenință suveranitatea statelor și încalcă Carta ONU. Acesta a declarat că astfel de „pretenții iluzorii” nu vor diminua drepturile legitime ale poporului palestinian și vor alimenta doar „cicluri de violență și conflict” în Gaza și Cisiordania ocupată.
Autoritatea Palestiniană a descris declarațiile drept „o ignorare a drepturilor legitime ale poporului palestinian” și „o provocare și escaladare periculoasă” care amenință securitatea regională. Aceasta și-a reafirmat angajamentul față de un stat palestinian independent pe granițele din 1967, având Ierusalimul de Est drept capitală.
Ministerul de Externe al Qatarului a declarat că afirmațiile reflectă „abordarea ocupației bazată pe aroganță, alimentarea crizelor și conflictelor și încălcarea flagrantă a suveranității statelor”. Țara și-a exprimat sprijinul pentru eforturile de a obține „o pace justă, cuprinzătoare și durabilă”.
Arabia Saudită a respins ceea ce a numit „idei și proiecte expansioniste” și a reafirmat „dreptul istoric și legal al poporului palestinian de a-și crea un stat independent și suveran pe propriile teritorii”.
Liga Arabă a condamnat „tendințele agresive și expansioniste” ale Israelului, avertizând că acestea reprezintă „o amenințare gravă la adresa securității naționale arabe colective”.
Genocidul Israelului în Gaza
Israelul comite un genocid pe scară largă în Gaza începând cu octombrie 2023, ucigând peste 61.700 de palestinieni, aproape jumătate dintre aceștia fiind femei și copii. Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare în noiembrie anul trecut pentru Netanyahu și fostul ministru al apărării, Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza. De asemenea, Israelul se confruntă cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție.