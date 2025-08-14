Consiliul de Securitate al ONU a respins anunțul făcut de Forțele paramilitare de Sprijin Rapid (RSF) privind înființarea unei autorități guvernamentale paralele în Sudan, avertizând că acest lucru amenință unitatea țării, integritatea teritorială și stabilitatea regională.

„Membrii Consiliului de Securitate au respins anunțul privind înființarea unei autorități guvernamentale paralele în zonele controlate de Forțele de Sprijin Rapid”, a declarat Consiliul miercuri într-un comunicat, exprimând „îngrijorare profundă” că această mișcare ar putea fragmenta țara și agrava criza umanitară.

Consiliul a „reafirmat fără echivoc” angajamentul său față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Sudanului, subliniind că măsurile unilaterale care subminează aceste principii pun în pericol viitorul Sudanului și pacea în regiunea mai largă.

Membrii Consiliului au menționat Rezoluția 2736 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în iunie, care cere RSF să ridice asediul asupra orașului El Fasher — capitala regiunii Darfur de Nord și un punct cheie pentru ajutor umanitar — și să oprească luptele din zonele învecinate, unde se raportează foamete și lipsuri extreme de alimente.

„Membrii Consiliului de Securitate au îndemnat RSF să permită accesul umanitar neîngrădit la El Fasher”, se afirmă în comunicat, menționând rapoarte despre o nouă ofensivă a RSF asupra orașului.

Biroul pentru Drepturile Omului al ONU a declarat că informațiile preliminare indică faptul că cel puțin 57 de civili au fost uciși într-un atac al RSF luni, inclusiv 40 de persoane strămutate în tabăra Abu Shouk.

Consiliul a condamnat, de asemenea, atacurile recente din regiunea Kordofan din Sudan, comise de diverse părți, afirmând că acestea au cauzat victime civile semnificative și au perturbat operațiunile umanitare.