Președintele rus Vladimir Putin a lăudat trupele nord-coreene trimise să lupte în Ucraina, numindu-le „eroice” într-o scrisoare adresată liderului Coreei de Nord Kim Jong Un, a raportat vineri presa de stat nord-coreeană.

Într-o scrisoare care marchează aniversarea eliberării Coreei de sub dominația japoneză, Putin a amintit cum unitățile Armatei Roșii Sovietice și forțele nord-coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației coloniale japoneze.

„Legăturile de prietenie militantă, bunăvoință și ajutor reciproc, care au fost consolidate în zilele războiului de demult, rămân solide și de încredere chiar și astăzi”, a spus Putin într-o scrisoare dezvăluită de presa de stat nord-coreeană.

„Acest lucru a fost pe deplin demonstrat prin participarea eroică a soldaților nord-coreeni la eliberarea regiunii Kursk de sub ocupația ucraineană”, a adăugat el, conform agenției de știri KCNA.

„Poporul rus va păstra pentru totdeauna amintirea curajului și sacrificiului lor.”

Putin a adăugat că cele două țări vor continua să „acționeze împreună și să-și apere eficient suveranitatea, contribuind semnificativ la stabilirea unei ordini mondiale juste și multipolare”.

Rusia și Coreea de Nord au dezvoltat legături tot mai strânse, cele două țări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, când Putin a vizitat statul izolat.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfășurat un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au declarat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați în regiunea Kursk din Rusia în 2024, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.