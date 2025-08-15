Președintele rus Vladimir Putin a lăudat trupele nord-coreene trimise să lupte în Ucraina, numindu-le „eroice” într-o scrisoare adresată liderului Coreei de Nord Kim Jong Un, a raportat vineri presa de stat nord-coreeană.
Într-o scrisoare care marchează aniversarea eliberării Coreei de sub dominația japoneză, Putin a amintit cum unitățile Armatei Roșii Sovietice și forțele nord-coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației coloniale japoneze.
„Legăturile de prietenie militantă, bunăvoință și ajutor reciproc, care au fost consolidate în zilele războiului de demult, rămân solide și de încredere chiar și astăzi”, a spus Putin într-o scrisoare dezvăluită de presa de stat nord-coreeană.
„Acest lucru a fost pe deplin demonstrat prin participarea eroică a soldaților nord-coreeni la eliberarea regiunii Kursk de sub ocupația ucraineană”, a adăugat el, conform agenției de știri KCNA.
„Poporul rus va păstra pentru totdeauna amintirea curajului și sacrificiului lor.”
Putin a adăugat că cele două țări vor continua să „acționeze împreună și să-și apere eficient suveranitatea, contribuind semnificativ la stabilirea unei ordini mondiale juste și multipolare”.
Rusia și Coreea de Nord au dezvoltat legături tot mai strânse, cele două țări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, când Putin a vizitat statul izolat.
În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfășurat un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.
Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au declarat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați în regiunea Kursk din Rusia în 2024, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.
Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși, iar mii de alții au fost răniți luptând pentru Rusia, potrivit Seulului.
Soldați excelenți
Scrisoarea lui Putin a fost însoțită de o vizită a unei delegații ruse la Phenian, unde președintele Dumei de Stat a mulțumit lui Kim pentru trimiterea „soldaților excelenți” în Ucraina, a raportat KCNA.
Delegația condusă de Viaceslav Volodin a sosit joi și a fost primită cu onoruri militare pentru o vizită care marchează „cea de-a 80-a aniversare a eliberării Coreei”.
Volodin i-a mulțumit lui Kim pentru „trimiterea soldaților excelenți în operațiunile de eliberare a regiunii Kursk pentru alungarea agresorilor ucraineni”, conform KCNA.
El a adăugat că Rusia nu va uita niciodată trupele nord-coreene „care au luptat cu prețul vieții lor în Rusia”.
Kim, la rândul său, a declarat că vizita delegației va promova „dezvoltarea relațiilor RPDC-Rusia deja la un nou nivel”.
El a menționat, de asemenea, că a avut o convorbire telefonică cu Putin în urmă cu două zile, convenind asupra extinderii cooperării bilaterale și „unei comunicări și unui contact mai strâns între conducerile statelor”.
Apelul a avut loc cu trei zile înainte de summitul de vineri dintre Putin și Trump, primul între un președinte american și unul rus în funcție din 2021, în contextul în care Trump încearcă să intermedieze încheierea războiului de peste trei ani al Rusiei în Ucraina.