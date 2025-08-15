Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis a anunțat că un al doilea centru de detenție pentru imigranți va fi construit în stat, conform mai multor anunțuri media.

DeSantis a declarat joi că administrația sa va deschide ceea ce el a numit „Depozitul de deportare” pentru adăpostirea imigranților ilegali reținuți de autorități.

„Autorizăm și vom deschide în curând acest nou centru de detenție, procesare și deportare a imigranților ilegali aici, în nordul Floridei”, a spus el într-o conferință de presă.

Noul centru de detenție pentru imigranți va fi situat la Baker Correctional Institution din Sanderson, la 265 de kilometri nord de Orlando, și va putea găzdui până la 1.300 de deținuți. DeSantis a subliniat că deținuții nu vor fi ținuți acolo pe termen nelimitat.

Anunțul privind „Depozitul de deportare” vine la aproximativ o lună după ce statul a deschis un centru de detenție pentru imigranți în sudul Floridei, în Everglades, la 40 de kilometri vest de Miami, cunoscut sub numele de „Alligator Alcatraz”.

Cea mai dură măsură