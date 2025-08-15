Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis a anunțat că un al doilea centru de detenție pentru imigranți va fi construit în stat, conform mai multor anunțuri media.
DeSantis a declarat joi că administrația sa va deschide ceea ce el a numit „Depozitul de deportare” pentru adăpostirea imigranților ilegali reținuți de autorități.
„Autorizăm și vom deschide în curând acest nou centru de detenție, procesare și deportare a imigranților ilegali aici, în nordul Floridei”, a spus el într-o conferință de presă.
Noul centru de detenție pentru imigranți va fi situat la Baker Correctional Institution din Sanderson, la 265 de kilometri nord de Orlando, și va putea găzdui până la 1.300 de deținuți. DeSantis a subliniat că deținuții nu vor fi ținuți acolo pe termen nelimitat.
Anunțul privind „Depozitul de deportare” vine la aproximativ o lună după ce statul a deschis un centru de detenție pentru imigranți în sudul Floridei, în Everglades, la 40 de kilometri vest de Miami, cunoscut sub numele de „Alligator Alcatraz”.
Cea mai dură măsură
DeSantis a lăudat măsurile stricte ale statului său împotriva imigrației ilegale, descriindu-le drept cele mai dure din Statele Unite.
„Am securizat granițele, am aplicat legile imigrației și am îndepărtat imigranții ilegali care se află acum în societatea noastră, trimițându-i înapoi în țările lor de origine”, a spus el. „Am făcut mai mult în această privință decât orice alt stat, la o distanță considerabilă.”
Până la deschiderea noului centru de detenție pentru imigranți, Florida va continua să proceseze migranții fără acte la „Alligator Alcatraz,” care poate găzdui până la 5.000 de deținuți.
Un judecător federal a suspendat temporar, săptămâna trecută, orice altă construcție la „Alligator Alcatraz” pentru două săptămâni, pentru a preveni posibilele daune asupra ecosistemului protejat din Everglades.
Cu toate acestea, statul și guvernul federal pot continua să găzduiască deținuți acolo până când ordinul va fi ridicat.
După deschiderea facilității din Everglades luna trecută, DeSantis a justificat deschiderea celui de-al doilea centru de detenție, afirmând că administrația președintelui Donald Trump are nevoie de capacitate suplimentară pentru a reține și deporta mai mulți imigranți.