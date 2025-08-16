Summitul mult așteptat dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin a început cu o primire călduroasă și un survol al avioanelor de luptă deasupra bazei militare americane din Alaska, dar s-a încheiat vineri fără rezultate concrete, după ce cei doi au recunoscut că nu au reușit să ajungă la un acord privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

După aproximativ două ore și jumătate de discuții la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, cei doi lideri au apărut în fața reporterilor pentru ceea ce fusese anunțat ca o conferință de presă comună — dar nu au răspuns la întrebări.

„Am avut o întâlnire extrem de productivă și multe puncte au fost convenite, mai sunt doar câteva care rămân de rezolvat”, a declarat Trump. „Nu am ajuns încă la un acord, dar avem o șansă foarte bună să reușim.”

Putin, primit în SUA după ce fusese respins de aliații occidentali încă de la începutul anului 2022 pentru că a ordonat atacul asupra Ucrainei, i-a mulțumit lui Trump pentru găzduirea întâlnirii și a sugerat, cu un zâmbet, că data viitoare cei doi ar putea să se întâlnească la Moscova.

Iată principalele concluzii ale summitului:

O primire călduroasă care subliniază relația prietenoasă dintre Trump și Putin. Putin a fost întâmpinat cu covor roșu și chiar a călătorit în limuzina prezidențială a lui Trump de la pistă până la locul summitului. Acolo, cei doi au fost însoțiți de câțiva dintre cei mai importanți consilieri: secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff din partea lui Trump, respectiv ministrul de externe Serghei Lavrov și consilierul pentru securitate națională Iuri Ușakov din partea lui Putin.

Putin, care a vorbit primul după încheierea întâlnirii, a lăudat relația istorică dintre Statele Unite, Rusia și fosta Uniune Sovietică, amintind de misiunile comune desfășurate de cele două țări în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a afirmat că SUA și Rusia împărtășesc valori comune, un argument standard al oficialilor ruși atunci când încearcă să câștige simpatia lui Trump și a echipei sale.

Putin a mai menționat că Trump a afirmat frecvent că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi câștigat alegerile din 2020. „Cred că așa ar fi fost,” a spus liderul rus, un comentariu care cu siguranță l-a măgulit pe Trump. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă și nicio modalitate de a demonstra că Moscova ar fi acționat diferit față de Ucraina dacă democratul Joe Biden nu ar fi fost ales.

Trump laudă progresul, dar recunoaște că nu s-a ajuns la un acord. Trump a participat la întâlnire sperând să-l convingă pe Putin să accepte un armistițiu cu Ucraina — sau cel puțin un angajament din partea Rusiei de a intra în negocieri pentru a ajunge la unul. În schimb, Trump a recunoscut că „nu am ajuns încă acolo” și a spus că va discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii NATO despre pașii următori.

„Întâlnire productivă”