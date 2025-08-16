Summitul mult așteptat dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin a început cu o primire călduroasă și un survol al avioanelor de luptă deasupra bazei militare americane din Alaska, dar s-a încheiat vineri fără rezultate concrete, după ce cei doi au recunoscut că nu au reușit să ajungă la un acord privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
După aproximativ două ore și jumătate de discuții la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, cei doi lideri au apărut în fața reporterilor pentru ceea ce fusese anunțat ca o conferință de presă comună — dar nu au răspuns la întrebări.
„Am avut o întâlnire extrem de productivă și multe puncte au fost convenite, mai sunt doar câteva care rămân de rezolvat”, a declarat Trump. „Nu am ajuns încă la un acord, dar avem o șansă foarte bună să reușim.”
Putin, primit în SUA după ce fusese respins de aliații occidentali încă de la începutul anului 2022 pentru că a ordonat atacul asupra Ucrainei, i-a mulțumit lui Trump pentru găzduirea întâlnirii și a sugerat, cu un zâmbet, că data viitoare cei doi ar putea să se întâlnească la Moscova.
Iată principalele concluzii ale summitului:
O primire călduroasă care subliniază relația prietenoasă dintre Trump și Putin. Putin a fost întâmpinat cu covor roșu și chiar a călătorit în limuzina prezidențială a lui Trump de la pistă până la locul summitului. Acolo, cei doi au fost însoțiți de câțiva dintre cei mai importanți consilieri: secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff din partea lui Trump, respectiv ministrul de externe Serghei Lavrov și consilierul pentru securitate națională Iuri Ușakov din partea lui Putin.
Putin, care a vorbit primul după încheierea întâlnirii, a lăudat relația istorică dintre Statele Unite, Rusia și fosta Uniune Sovietică, amintind de misiunile comune desfășurate de cele două țări în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a afirmat că SUA și Rusia împărtășesc valori comune, un argument standard al oficialilor ruși atunci când încearcă să câștige simpatia lui Trump și a echipei sale.
Putin a mai menționat că Trump a afirmat frecvent că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi câștigat alegerile din 2020. „Cred că așa ar fi fost,” a spus liderul rus, un comentariu care cu siguranță l-a măgulit pe Trump. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă și nicio modalitate de a demonstra că Moscova ar fi acționat diferit față de Ucraina dacă democratul Joe Biden nu ar fi fost ales.
Trump laudă progresul, dar recunoaște că nu s-a ajuns la un acord. Trump a participat la întâlnire sperând să-l convingă pe Putin să accepte un armistițiu cu Ucraina — sau cel puțin un angajament din partea Rusiei de a intra în negocieri pentru a ajunge la unul. În schimb, Trump a recunoscut că „nu am ajuns încă acolo” și a spus că va discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii NATO despre pașii următori.
„Întâlnire productivă”
Trump a declarat că el și Putin au făcut progrese semnificative în direcția încheierii conflictului, dar nu a oferit detalii despre ce a implicat acest lucru și a trebuit să recunoască faptul că nu au reușit să depășească diferențele substanțiale. „Cred că am avut o întâlnire foarte productivă,” a spus Trump. „Nu am ajuns încă acolo, dar am făcut progrese. Așadar, nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord.”
Într-o conversație ulterioară cu Sean Hannity de la Fox News Channel, Trump nu a oferit din nou detalii despre discuțiile sale cu Putin.
Progresul diplomatic lent avantajează Rusia. În contextul unor mișcări diplomatice prelungite pentru a pune capăt războiului, timpul pare să fie de partea lui Putin. Acest lucru oferă un avantaj forțelor ruse, care și-au folosit numărul mai mare pentru a eroda treptat apărarea din estul Ucrainei, la trei ani și jumătate de la începutul conflictului.
Putin a primit o primire plăcută din partea liderului lumii libere pe teritoriul SUA și a plecat câteva ore mai târziu fără să ofere detalii despre ce s-a discutat, dacă un armistițiu este mai aproape de realitate sau care ar fi pașii următori. Putin l-a lăudat pe Trump pentru tonul „prietenos” al discuțiilor — Trump nu a spus nimic public despre uciderea civililor ucraineni în atacurile Moscovei — și pentru „înțelegerea că Rusia are propriile interese naționale.”
Putin a declarat că Moscova și Washingtonul ar trebui să „întoarcă pagina,” având în vedere că relațiile au ajuns la cel mai scăzut nivel de la Războiul Rece.
Covor roșu
Apariția lui Putin în SUA pentru prima dată în 10 ani a fost celebrată ca un semn că Moscova nu mai este un paria pe scena globală. Într-o postare pe rețelele sociale, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, le-a spus urmăritorilor că presa occidentală ar fi pe punctul de a „își pierde mințile.”
„Timp de trei ani, au vorbit despre izolarea Rusiei, iar astăzi au văzut cum covorul roșu a fost întins pentru a-l întâmpina pe președintele rus în Statele Unite,” a spus ea.
Nu au fost oferite detalii și nu s-au pus întrebări. Ambii lideri au declarat că discuțiile au fost „productive,” dar lipsa oricărei anunțări a unor realizări solide a fost revelatoare. Conferința de presă a durat mai puțin de 15 minute și a inclus comentarii diplomatice standard — fără a indica rezultate concrete sau o schimbare semnificativă față de pozițiile lor anterioare privind războiul din Ucraina.
Trump a făcut o caracteristică a celui de-al doilea mandat al său din a evita întrebările reporterilor în fața liderilor mondiali, dar, în cel mai clar semn al dezamăgirii sale, președintele a întrerupt brusc planurile de a răspunde la întrebări.
Trump a intrat în summit spunând că există o șansă de 25% ca summitul să eșueze și că acesta a fost menit să fie o „întâlnire de tatonare,” dar a sugerat și ideea de a-l aduce pe Zelenski în Alaska pentru o întâlnire tripartită, dacă lucrurile ar fi mers bine. Nu este clar ce urmează.