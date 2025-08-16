Președintele SUA Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin au încheiat summitul lor din Alaska fără a anunța vreun acord, inclusiv cu privire la prioritatea majoră declarată de Trump — încheierea războiului din Ucraina.

La o apariție comună după întâlnirea lor de aproape trei ore de la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson, vineri, Trump a declarat: „Au fost multe, multe puncte asupra cărora am fost de acord. Aș spune că sunt alte câteva subiecte importante asupra cărora nu am ajuns încă la un consens, dar am făcut progrese”, stând în fața unui panou pe care scria „În căutarea păcii”.

„Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”, a adăugat el.

Trump nu a specificat care sunt subiectele rămase sau dacă acestea se referă direct la Ucraina.

Putin nu a semnalat nicio schimbare în poziția Rusiei, descriind conflictul ca având rădăcini în „amenințări fundamentale la adresa securității” țării sale și insistând că o soluție durabilă necesită abordarea „cauzelor primare ale conflictului” — un limbaj folosit de Moscova pentru a se referi la cerințele ca Ucraina să cedeze teritorii, să se dezarmeze, să renunțe la aderarea la NATO și să-și schimbe guvernul.

„Ne așteptăm ca Kievul și capitalele europene să perceapă acest lucru în mod constructiv și să nu pună bețe în roate”, a spus Putin.

„Data viitoare la Moscova”

De asemenea, el a susținut afirmația lui Trump că războiul nu ar fi început dacă Trump ar fi fost președinte în 2022, spunând: „Sunt destul de sigur că așa ar fi fost.”

Trump a declarat că îi va contacta pe liderii NATO, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alții pentru a-i informa cu privire la discuții.

Înainte de a pleca fără a răspunde la întrebările reporterilor, Trump i-a spus lui Putin: „Probabil ne vom vedea din nou foarte curând.”

Putin a răspuns în engleză: „Data viitoare la Moscova.”

Trump a răspuns: „Ooh, asta e interesant... O să primesc ceva critici pentru asta, dar aș putea vedea dacă e posibil să se întâmple.”

Summitul a început cu o primire notabil de călduroasă pentru Putin, care este sub sancțiuni americane și căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime de război în Ucraina.