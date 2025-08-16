Președintele SUA Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin au încheiat summitul lor din Alaska fără a anunța vreun acord, inclusiv cu privire la prioritatea majoră declarată de Trump — încheierea războiului din Ucraina.
La o apariție comună după întâlnirea lor de aproape trei ore de la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson, vineri, Trump a declarat: „Au fost multe, multe puncte asupra cărora am fost de acord. Aș spune că sunt alte câteva subiecte importante asupra cărora nu am ajuns încă la un consens, dar am făcut progrese”, stând în fața unui panou pe care scria „În căutarea păcii”.
„Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”, a adăugat el.
Trump nu a specificat care sunt subiectele rămase sau dacă acestea se referă direct la Ucraina.
Putin nu a semnalat nicio schimbare în poziția Rusiei, descriind conflictul ca având rădăcini în „amenințări fundamentale la adresa securității” țării sale și insistând că o soluție durabilă necesită abordarea „cauzelor primare ale conflictului” — un limbaj folosit de Moscova pentru a se referi la cerințele ca Ucraina să cedeze teritorii, să se dezarmeze, să renunțe la aderarea la NATO și să-și schimbe guvernul.
„Ne așteptăm ca Kievul și capitalele europene să perceapă acest lucru în mod constructiv și să nu pună bețe în roate”, a spus Putin.
„Data viitoare la Moscova”
De asemenea, el a susținut afirmația lui Trump că războiul nu ar fi început dacă Trump ar fi fost președinte în 2022, spunând: „Sunt destul de sigur că așa ar fi fost.”
Trump a declarat că îi va contacta pe liderii NATO, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alții pentru a-i informa cu privire la discuții.
Înainte de a pleca fără a răspunde la întrebările reporterilor, Trump i-a spus lui Putin: „Probabil ne vom vedea din nou foarte curând.”
Putin a răspuns în engleză: „Data viitoare la Moscova.”
Trump a răspuns: „Ooh, asta e interesant... O să primesc ceva critici pentru asta, dar aș putea vedea dacă e posibil să se întâmple.”
Summitul a început cu o primire notabil de călduroasă pentru Putin, care este sub sancțiuni americane și căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime de război în Ucraina.
Trump l-a întâmpinat pe pista aeroportului cu o strângere de mână, zâmbete și o plimbare pe un covor roșu, în timp ce avioane de război americane, inclusiv un bombardier B-2, zburau deasupra.
Cei doi lideri au călătorit apoi împreună în limuzina prezidențială americană fără un interpret — o mișcare neobișnuită pentru liderii a două puteri adversare.
Mergând mai departe
Între timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că discuțiile dintre Putin și Trump au permis țărilor să continue să caute modalități de soluționare, a raportat agenția de știri Interfax sâmbătă dimineață.
„Conversația a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar cei doi președinți au vorbit despre acest lucru. Aceasta este conversația care ne permite să avansăm cu încredere împreună pe calea căutării opțiunilor de soluționare,” a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
În timp ce cei doi lideri discutau, războiul continua, majoritatea regiunilor din estul Ucrainei fiind în alertă de raiduri aeriene. Guvernatorii regiunilor Rostov și Briansk din Rusia au raportat că unele dintre teritoriile lor au fost atacate de drone ucrainene.
Zelenski a exclus posibilitatea de a ceda oficial Moscovei vreun teritoriu și caută, de asemenea, o garanție de securitate susținută de Statele Unite.
Nu a existat nicio reacție imediată din partea Kievului la summit.
Parlamentarul ucrainean din opoziție, Oleksiy Honcharenko, a scris pe aplicația de mesagerie Telegram: „Se pare că Putin și-a cumpărat mai mult timp. Nu s-a convenit asupra unui armistițiu sau a unei de-escaladări.”
Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a declarat într-un comunicat că salută eforturile lui Trump, dar se îndoiește de interesul lui Putin pentru un acord.
„Dacă Putin ar fi serios în privința negocierilor pentru pace, nu ar fi atacat Ucraina toată ziua de azi”, a spus el.
Atât Moscova, cât și Kievul neagă că ar viza civili în războiul care durează de mai bine de trei ani. Totuși, mii de civili au murit în conflict, majoritatea ucraineni, iar războiul a ucis sau rănit peste un milion de oameni de ambele părți.