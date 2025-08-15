Türkiye, Spania, Regatul Unit și Germania au condamnat aprobarea de către Israel a mii de noi unități de așezări ilegale în zona E1 din Cisiordania ocupată, avertizând că acest lucru va submina soluția celor două state și va încălca dreptul internațional.
Joi, presa israeliană a raportat că ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich a aprobat construcția a 3.401 de așezări în Ma’ale Adumim, la est de Ierusalim, și alte 3.515 în zonele învecinate. Proiectul urmărește să împartă Cisiordania în părți nordice și sudice, izolând Ierusalimul de Est.
Ministerul de Externe al Türkiye a declarat că această măsură „ignoră dreptul internațional și rezoluțiile Națiunilor Unite” și „vizează integritatea teritorială a Statului Palestina, baza soluției celor două state și speranțele pentru o pace durabilă”.
De asemenea, Türkiye și-a reafirmat sprijinul pentru un stat palestinian independent, bazat pe granițele din 1967, cu Ierusalimul de Est drept capitală.
Ministrul de externe al Spaniei, Jose Manuel Albares a numit extinderea „o nouă încălcare a dreptului internațional”, care „subminează viabilitatea soluției celor două state, singura cale către pace”, condamnând totodată violențele coloniștilor.
Secretarul de externe al Regatului Unit, David Lammy a declarat că situația „îngrozitoare” din Gaza este agravată de acțiunile Israelului, punând și mai mult în pericol soluția celor două state. El a menționat că a discutat cu omologii săi din Canada și Franța despre necesitatea unui armistițiu imediat, eliberarea ostaticilor și creșterea ajutorului umanitar.
Ministerul de Externe al Germaniei a cerut Israelului să „oprească construcția de așezări” și a declarat că „respinge ferm” planul de a adăuga mii de noi locuințe în Cisiordania ocupată.
Ministerul de Externe al Palestinei a denunțat decizia ca parte a viziunii premierului Benjamin Netanyahu privind „Israelul Mare”, avertizând că aceasta va consolida ocupația și va elimina perspectivele pentru un stat palestinian.
Națiunile Unite consideră așezările israeliene din Cisiordania și Ierusalimul de Est ilegale conform dreptului internațional. În iulie, Curtea Internațională de Justiție a declarat ocupația israeliană a teritoriilor palestiniene ilegală și a cerut evacuarea tuturor așezărilor.
Oficialii ONU au avertizat în repetate rânduri că extinderea continuă a așezărilor amenință viabilitatea soluției celor două state — un cadru considerat pe scară largă drept cheia pentru încheierea conflictului israeliano-palestinian, care durează de decenii.