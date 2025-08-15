Türkiye, Spania, Regatul Unit și Germania au condamnat aprobarea de către Israel a mii de noi unități de așezări ilegale în zona E1 din Cisiordania ocupată, avertizând că acest lucru va submina soluția celor două state și va încălca dreptul internațional.

Joi, presa israeliană a raportat că ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich a aprobat construcția a 3.401 de așezări în Ma’ale Adumim, la est de Ierusalim, și alte 3.515 în zonele învecinate. Proiectul urmărește să împartă Cisiordania în părți nordice și sudice, izolând Ierusalimul de Est.

Ministerul de Externe al Türkiye a declarat că această măsură „ignoră dreptul internațional și rezoluțiile Națiunilor Unite” și „vizează integritatea teritorială a Statului Palestina, baza soluției celor două state și speranțele pentru o pace durabilă”.

De asemenea, Türkiye și-a reafirmat sprijinul pentru un stat palestinian independent, bazat pe granițele din 1967, cu Ierusalimul de Est drept capitală.

Ministrul de externe al Spaniei, Jose Manuel Albares a numit extinderea „o nouă încălcare a dreptului internațional”, care „subminează viabilitatea soluției celor două state, singura cale către pace”, condamnând totodată violențele coloniștilor.