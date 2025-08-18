Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a publicat primul său mesaj pe NEXT Sosyal, platforma de socializare autohtonă, care crește rapid în popularitate.

Citând un vers din poemul Curând se va ridica soarele scris de Erdem Bayazıt — „O floare a răsărit între pereții de beton” — Erdoğan a întrebat luni urmăritorii săi: „Sunteți gata?”

Mesajul său a fost însoțit de hashtag-ul „Începem” și de emoji-uri cu steagul Türkiye, Pământul și o rachetă.

Ce este NEXT Sosyal?