Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a publicat primul său mesaj pe NEXT Sosyal, platforma de socializare autohtonă, care crește rapid în popularitate.
Citând un vers din poemul Curând se va ridica soarele scris de Erdem Bayazıt — „O floare a răsărit între pereții de beton” — Erdoğan a întrebat luni urmăritorii săi: „Sunteți gata?”
Mesajul său a fost însoțit de hashtag-ul „Începem” și de emoji-uri cu steagul Türkiye, Pământul și o rachetă.
Ce este NEXT Sosyal?
Postarea a venit în contextul în care aplicația NEXT Sosyal, dezvoltată sub conducerea Fundației Echipa Tehnologică a Türkiye (T3), a depășit un milion de utilizatori.
Acest prag important a fost anunțat sâmbătă de Selçuk Bayraktar, președintele Consiliului Executiv TEKNOFEST și al Consiliului de administrație al Fundației T3.
Promovată ca o alternativă „pură și sigură” la platformele globale, NEXT Sosyal a urcat rapid în topurile magazinelor de aplicații mobile, devenind recent cea mai populară aplicație gratuită din categoria „rețele de socializare”.
De la lansarea sa în versiune beta, platforma s-a extins rapid, oferind utilizatorilor un spațiu pentru a împărtăși gânduri și conținut despre știri, tehnologie, stil de viață și evenimente curente.
Susținerea președintelui a reprezentat un impuls simbolic pentru NEXT Sosyal, consolidând eforturile Türkiye de a promova platformele digitale dezvoltate local.