Debutul preşedintelui Erdoğan pe NEXT Sosyal- noua platformă de socializare a Türkiye
Primul mesaj al preşedintelui Erdoğan a coincis cu momentul în care noua platformă de socializare din Türkiye, NEXT Sosyal, a depășit un milion de utilizatori și a ajuns în fruntea clasamentului magazinelor de aplicații.
Platforma turcească de socializare, Next Sosyal, a depășit 1 milion de utilizatori. (Foto: AA) / AA
18 August 2025

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a publicat primul său mesaj pe NEXT Sosyal, platforma de socializare autohtonă, care crește rapid în popularitate.

Citând un vers din poemul Curând se va ridica soarele scris de Erdem Bayazıt — „O floare a răsărit între pereții de beton” — Erdoğan a întrebat luni urmăritorii săi: „Sunteți gata?”

Mesajul său a fost însoțit de hashtag-ul „Începem” și de emoji-uri cu steagul Türkiye, Pământul și o rachetă.

Ce este NEXT Sosyal?

Postarea a venit în contextul în care aplicația NEXT Sosyal, dezvoltată sub conducerea Fundației Echipa Tehnologică a Türkiye (T3), a depășit un milion de utilizatori.

Acest prag important a fost anunțat sâmbătă de Selçuk Bayraktar, președintele Consiliului Executiv TEKNOFEST și al Consiliului de administrație al Fundației T3.

Promovată ca o alternativă „pură și sigură” la platformele globale, NEXT Sosyal a urcat rapid în topurile magazinelor de aplicații mobile, devenind recent cea mai populară aplicație gratuită din categoria „rețele de socializare”.

De la lansarea sa în versiune beta, platforma s-a extins rapid, oferind utilizatorilor un spațiu pentru a împărtăși gânduri și conținut despre știri, tehnologie, stil de viață și evenimente curente.

Susținerea președintelui a reprezentat un impuls simbolic pentru NEXT Sosyal, consolidând eforturile Türkiye de a promova platformele digitale dezvoltate local.

